The Rake Roblox Гайд

Итак, в роблокс уже давно есть игра под названием The Rake Classic Edition, наверняка вы уже играли в неё, но механику игры не поняли, как выжить в темном лесу тоже вам наверно неизвестно! Я расскажу как выживать почти каждую ночь, и поможем убить Рейка!

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Планшет от камер тоже тратит энергию! Не закрывайте двери в доме просто так без причины! Дверь тратит 100-120 энергии, свет 50-70! Пожайлуста, экономьте энергию! Если выпить витаминки при беге, когда энергия на исходе, вам дадут 10 секунд бесконечной энергии, а потом после окончания 10-и секунд, шкала энергии будет полная! Это пригодиться, когда на вас бежит рейк! Если за ночь Рейк вас не убил, вы получите 100 очков + бонус за пройденный вами путь за ночь! При поражении вычитывают 25 очков, если у вас меньше 25-и, то очки не снимают, а бонус за пройденный вами путь за ночь вам всё-равно дают! Если же Рейк в 45-50 шагах от вас, то начнётся стрёмная музыка из хоррора! Если Рейк приблизительно в 85 шагах от вас, у вас начнется серцебиение, которое можно легко услышать! Если играть в наушниках, можно легко ориентироваться и знать где Рейк! Кричит Рейк в левом наушнике - он слева! В правом - аналогично! Если собрать много человек, дать им шокеры и призвать к ним рейка, параллельно с этим поставить немного ловушек для Рейка, можно его убить и откроется Кровавая ночь! А вам дадут ачивку, и дополнительные очки за убийство и кровавую ночь! Рация, Трекер, Пистолет, ваш крик, когда вы потеряли какое-то кол-во ХП призывают Рейка вашим звуком! Свет из вашего фонарика никак не влияет на то, что Рейк вас услышит! Если нажать на Q на клавиатуре, то у вас включиться вид от третьего лица Если Рейк дальше вас на 125 шагов, на трекере будет написано СИГНАЛ УТЕРЯН Аптечка в игре практически безполезна! Её нельзя использовать, когда хп меньше 5% и вы лежите на земле, лечит очень долго!

Сразу после загрузки, нажимаеми ставим галочку! После нажимаемИ тут ужеИли ночь, или если повезёт - день! День здесь как суббота и воскресенье в неделе, Рейк днем не появляется! Сразу как начинается день, Рейк убегает в пещеру и никого не трогает. А магазин открывается. Естественно становиться светло, и можно найти быстро любую локацию! Да, да, локацию! Здесь их на 22 июля всего 7. Две локации из них это пещеры Рейка. Остальные 5 это Башня, Безопасный дом, Военный ангар, Магазин и Электро-станция! Каждая локация по-своему хороша! В магазине можно купить множество полезных вещей за очки опыта. Очки опыта тратятся за покупку и проигрыш! Получить очки опыта очень просто! Либо просто выжить ночью - самый лучший способ и 2-ой уже немного легче, но дают очков мало! Нужно искать и собирать железки, которые валяются под деревьями по всему лесу! Эту железку нужно подобрать и отнести к продавцу в магазине и кликнуть на кнопочку. Там выбираем предмет и продаем его за очки! Кстати продавать можно не только железо, но и предметы, которые можно найти в магазине! Фиолетовая кнопкасправа вверху нужна для того, чтобы вернуть ваши утерянные вещи, за 100 очков. Неважно сколько предмет стоял в магазине, или там один самый дешевый предмет типа Компаса, все равно выкуп будет стоить 100 очков! И в магазине он храниться всего 2 минуты! Так что поторопитесь! Рядом с магазином есть Башня, на ней есть кнопка включения света, которая в этой игреТам выживают 33% игроков, прыгать с башни очень плохая идея! Но есть интересный баг или недоработка создателей. Вообщем если залезть на бортик этой башни, который распологается, ближе всего, а точнее над лестницей, и аккуратно спрыгнуть спиной к башне, лицом к земле и после прыжка сразу нажать, то вы окажетесь на опоре прямо напротив лестнице, и Рейк с вероятностью 50% вас не заденет! Но хотя-бы оттуда безопасно прыгать вниз!Это видео я сам снимал (ЭТО НЕ РЕКЛАМА МОЕГО КАНАЛА!)Если пойти вправо от витрины магазина,то можно кое-как найти Электро-Станцию. Там шанс выжить приблизительно 80%! Просто у меня часто получалось там выживать! Если вдруг купив часы вы заметилиили Перед экраном Выскочила эта надпись и напугала вас, бегите к станции! Электричество здесь нужно экономить! Без него вы остаетесь беззащитны! Потому, что без энергии работают только приборы света типа Фонарика. А вы спросите "ПОЧЕМУ ШАНС ВЫЖИВАНИЯ НА СТАНЦИИ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ!" - Да дело в том, что многие люди станцию не считают локацией для выживания! И Рейк туда редко ходит! Но даже если прибежит,Многие говорят, что там Рейк не достанет! Всё это конечно не правда и ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД! Он достаёт! Говорят, что он перепрыгивает через всю станцию или залазит на энергоблок и не может достать вас! Если раз, два раза не достанет! Третий раз для вас будет смертельным! Он в любом случае достанет!Безопасный дом! На самом деле нифига он не безопасный! Там есть дверь, как во фнафе 1-м! Тратит энергию! А Рейк всё-равно пройдет! Через крышу без проблем! В Дом я хожу в основном только за рацией! Это и есть ваш чат!База. Тоже не вариант чтобы выжить! Туда я хожу только за координатами пистолета с ракетой! Тут мы и подобрались к вызову Лута!Лут. Иногда вы могли слышать, как стреляет салют, а потом пролетает самолёт! И не просто так он летает, но выбрасывает Коробку с Лутом! ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛУТОМ! Там я находил Бронежилет, Палка-Шокер, которой можно бить Рейка и Мощный Фонарик, который ослепляет на 2 секунды Рейка! Пистолет рекомендую стрелять только днём! Посылку кидают в основном где-то по середине траектории ракеты! Там тожеВещи туда кидаю по рандому! В основном 60% лута это три аптечки, 2 витамина и предмет по рандому, например бронька, фонарь мощный, Шокер, трекер Рейка!Координаты пистолета можно найти по компасу!Сейчас прочтите очень важные советы и лайфхакиСпасибо, что прочитали до конца! Ответьте на эту статью, можете её дополнить!