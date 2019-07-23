The Rake Roblox Гайд

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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The Rake Roblox Гайд

SergeantFoxyk avatar

SergeantFoxyk

July 23, 2019 at 05:11 PM

Итак, в роблокс уже давно есть игра под названием The Rake Classic Edition, наверняка вы уже играли в неё, но механику игры не поняли, как выжить в темном лесу тоже вам наверно неизвестно! Я расскажу как выживать почти каждую ночь, и поможем убить Рейка!


Сразу после загрузки, нажимаем I'm agree with user agreement и ставим галочку! После нажимаем Play.   И тут уже АВОСЬ ПОВЕЗЁТ! Или ночь, или если повезёт - день! День здесь как суббота и воскресенье в неделе, Рейк днем не появляется! Сразу как начинается день, Рейк убегает в пещеру и никого не трогает. А магазин открывается. Естественно становиться светло, и можно найти быстро любую локацию! Да, да, локацию! Здесь их на 22 июля всего 7. Две локации из них это пещеры Рейка. Остальные 5 это Башня, Безопасный дом, Военный ангар, Магазин и Электро-станция! Каждая локация по-своему хороша! В магазине можно купить множество полезных вещей за очки опыта. Очки опыта тратятся за покупку и проигрыш! Получить очки опыта очень просто! Либо просто выжить ночью - самый лучший способ и 2-ой уже немного легче, но дают очков мало! Нужно искать и собирать железки, которые валяются под деревьями по всему лесу! Эту железку нужно подобрать и отнести к продавцу в магазине и кликнуть на кнопочку Sell. Там выбираем предмет и продаем его за очки! Кстати продавать можно не только железо, но и предметы, которые можно найти в магазине! Фиолетовая кнопка Collectible Items справа вверху нужна для того, чтобы вернуть ваши утерянные вещи, за 100 очков. Неважно сколько предмет стоял в магазине, или там один самый дешевый предмет типа Компаса, все равно выкуп будет стоить 100 очков! И в магазине он храниться всего 2 минуты! Так что поторопитесь! Рядом с магазином есть Башня, на ней есть кнопка включения света, которая в этой игре АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНА! Там выживают 33% игроков, прыгать с башни очень плохая идея! Но есть интересный баг или недоработка создателей. Вообщем если залезть на бортик этой башни, который распологается, ближе всего, а точнее над лестницей, и аккуратно спрыгнуть спиной к башне, лицом к земле и после прыжка сразу нажать S, то вы окажетесь на опоре прямо напротив лестнице, и Рейк с вероятностью 50% вас не заденет! Но хотя-бы оттуда безопасно прыгать вниз!

Это видео я сам снимал (ЭТО НЕ РЕКЛАМА МОЕГО КАНАЛА!) 

Если пойти вправо от витрины магазина,то  можно кое-как найти Электро-Станцию. Там шанс выжить приблизительно 80%! Просто у меня часто получалось там выживать! Если вдруг купив часы вы заметили POWER OUTAGE или Перед экраном Выскочила эта надпись и напугала вас, бегите к станции! Электричество здесь нужно экономить! Без него вы остаетесь беззащитны! Потому, что без энергии работают только приборы света типа Фонарика. А вы спросите "ПОЧЕМУ ШАНС ВЫЖИВАНИЯ НА СТАНЦИИ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ!" - Да дело в том, что многие люди станцию не считают локацией для выживания! И Рейк туда редко ходит! Но даже если прибежит, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СТАТЬ ЗА ЭНЕРГОБЛОК! Многие говорят, что там Рейк не достанет! Всё это конечно не правда и ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД! Он достаёт! Говорят, что он перепрыгивает через всю станцию или залазит на энергоблок и не может достать вас! Если раз, два раза не достанет! Третий раз для вас будет смертельным! Он в любом случае достанет! 

Безопасный дом! На самом деле нифига он не безопасный! Там есть дверь, как во фнафе 1-м! Тратит энергию! А Рейк всё-равно пройдет! Через крышу без проблем! В Дом я хожу в основном только за рацией! Это и есть ваш чат! 

База. Тоже не вариант чтобы выжить! Туда я хожу только за координатами пистолета с ракетой! Тут мы и подобрались к вызову Лута!

Лут. Иногда вы могли слышать, как стреляет салют, а потом пролетает самолёт! И не просто так он летает, но выбрасывает Коробку с Лутом! ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛУТОМ! Там я находил Бронежилет, Палка-Шокер, которой можно бить Рейка и Мощный Фонарик, который ослепляет на 2 секунды Рейка! Пистолет рекомендую стрелять только днём! Посылку кидают в основном где-то по середине траектории ракеты! Там тоже АВОСЬ ПОВЕЗЁТ! Вещи туда кидаю по рандому! В основном 60% лута это три аптечки, 2 витамина и предмет по рандому, например бронька, фонарь мощный, Шокер, трекер Рейка! 
Координаты пистолета можно найти по компасу!

Сейчас прочтите очень важные советы и лайфхаки
  1. Планшет от камер тоже тратит энергию!
  2. Не закрывайте двери в доме просто так без причины! Дверь тратит 100-120 энергии, свет 50-70! Пожайлуста, экономьте энергию!
  3. Если выпить витаминки при беге, когда энергия на исходе, вам дадут 10 секунд бесконечной энергии, а потом после окончания 10-и секунд, шкала энергии будет полная! Это пригодиться, когда на вас бежит рейк!
  4. Если за ночь Рейк вас не убил, вы получите 100 очков + бонус за пройденный вами путь за ночь!
  5. При поражении вычитывают 25 очков, если у вас меньше 25-и, то очки не снимают, а бонус за пройденный вами путь за ночь вам всё-равно дают!
  6. Если же Рейк в 45-50 шагах от вас, то начнётся стрёмная музыка из хоррора!
  7. Если Рейк приблизительно в 85 шагах от вас, у вас начнется серцебиение, которое можно легко услышать!
  8. Если играть в наушниках, можно легко ориентироваться и знать где Рейк! Кричит Рейк в левом наушнике - он слева! В правом - аналогично!
  9. Если собрать много человек, дать им шокеры и призвать к ним рейка, параллельно с этим поставить немного ловушек для Рейка, можно его убить и откроется Кровавая ночь! А вам дадут ачивку, и дополнительные очки за убийство и кровавую ночь!
  10. Рация, Трекер, Пистолет, ваш крик, когда вы потеряли какое-то  кол-во ХП призывают Рейка вашим звуком!
  11. Свет из вашего фонарика никак не влияет на то, что Рейк вас услышит! 
  12. Если нажать на Q на клавиатуре, то у вас включиться вид от третьего лица
  13. Если Рейк дальше вас на 125 шагов, на трекере будет написано СИГНАЛ УТЕРЯН
  14. Аптечка в игре практически безполезна! Её нельзя использовать, когда хп меньше 5% и вы лежите на земле, лечит очень долго!
Спасибо, что прочитали до конца! Ответьте на эту статью, можете её дополнить!



KuroRobloxSMine avatar

KuroRobloxSMine

July 24, 2019 at 11:14 AM

Чувак очень полезная статья, я тебе робуксы должен!!!
SergeantFoxyk avatar

SergeantFoxyk

July 24, 2019 at 11:24 AM

Спасибо друг, я старался
AlexeyL avatar

AlexeyL

July 24, 2019 at 09:20 PM

Классно молодец.
Tyiiiii avatar

Tyiiiii

March 17, 2020 at 05:54 PM

напишите пожалуйста про рацию,как ей пользоваться?
Tyiiiii avatar

Tyiiiii

March 17, 2020 at 05:56 PM

а так статья хорошая
LoskMax avatar

LoskMax

March 17, 2020 at 06:26 PM

Привет
LoskMax avatar

LoskMax

March 17, 2020 at 06:26 PM

Я также в приложении высылаю вам своё почтение и на сайте и мы не преду сильный и в бутсах н в этом году мы будем благодарны если с этим делать не надо будет ещё раз повторюсь не преду с уважением Сер
Dark_head avatar

Dark_head

March 17, 2020 at 06:32 PM

Спасибо
Dark_head avatar

Dark_head

March 17, 2020 at 06:32 PM

Статья полезная
one_shot_dath_wt avatar

one_shot_dath_wt

March 17, 2020 at 09:04 PM

привет вам

keeperon avatar

keeperon

March 17, 2020 at 09:31 PM

позновательно и полезненько
LilPymp4 avatar

LilPymp4

March 17, 2020 at 10:14 PM

привет

nataxa12 avatar

nataxa12

December 7, 2022 at 11:08 PM

спс чел, я про компас, кровавую ночь, и кнопку Q вообще не знала! ещё раз спосибо за полезную инфу:wink:

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