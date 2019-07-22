Bee Swarm Simulator

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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Bee Swarm Simulator

VanyGamer2008 avatar

VanyGamer2008

July 22, 2019 at 11:03 PM

Это режим в котором вы можете поучаствовать в роли пчеловода


Вы должны покупать новых крутых пчел чтобы собирать еще больше нектара чтобы делать мед и покупать либо яйца с новыми пчелами либо покупать новые оборудования такие как рюкзаки чтобы собирать больше сладкого нектара,или новые инструменты чтобы лучше собирать нектар, но не все так просто в игре есть босы с которыми новичкам лучше не связываться,также у пчел есть способности какие то взрываются какие то ускоряют,а если вам не нравиться пчела которая у вас сейчас то вы можете поискать на карте предметы королевские баночки с помощью которых вы можете получить любую пчелу вместо той которая у вас была,также в игре есть всякие модификации для персонажи такие как + 1 слот для пчелы,шапка,парашуты,сапожки и так далее,в этом режиме есть много разных полянок от грибов до клубники,и еще в этом режиме есть медведи которые будут давать вам задание например панда дает вам задание на убийство всякий букашек и да в этом режиме есть не только босы а еще и букашки например божья коровка,жук носорог,пауки и так далее с них выпадает нектар который также можно переделать в мед, в общем сначала игра вроде интересная но под конец уже не очень но все таки советую поиграть игра веселая,ну и в ней также как в другой есть донат, а теперь о медведях коричневый медведь дает задание на сбор нектара панда на убийства букашек а теперь про пчел есть взрывные есть и так далее а также у пчел есть уровни и их можно повышать за всякие ягодки которые выпадают при добычи в той или иной местности например в поле с подсолнухами выпадают семечки с клубникой клубника и так далее, также при получении 8 пчел вы сможете полетать на рогатке а при получении 10 можете зайти в местность с пауками и также в игре есть топы игроков а еще в ней есть коды найти которые можно даже в самой игре или в твитере, а также в игре можно выстрелить себя из пушки которая открывается после получения определенного  количества пчел. о букашках в игре есть божья коровка,жук носорог,паук,богомол, и муравьи, чтобы попасть к босу нужно подойти к поляне с синими  цветами и найти листик по нему забраться в не очень скрытую комнату в котором будет желтый жук носорог,так же вы не можете атаковать за вас это будут делать ваши пчелы,а теперь про вещи сапожки ускоряют вас так же есть модификатор рюкзака который добавит пару сотен места а вот с помощью парашута и пушки вы сможете неплохо полетать на карте,и еще на карте есть скрытые места с паркуром пройдя которые вы можете получить королевски баночки для того же перевоплощения из этой пчелы в другую.
FluffyFurry avatar

FluffyFurry

August 30, 2021 at 12:37 AM

Спасибо помогли
eduka_samushia avatar

eduka_samushia

August 30, 2021 at 04:02 PM

da sps atoze ponl
Matvei20091112 avatar

Matvei20091112

August 31, 2021 at 09:23 AM

крутяк
mohkey avatar

mohkey

August 31, 2021 at 07:02 PM

Симулятор пчелки? - занятно:upside_down:
Minecrafter2281 avatar

Minecrafter2281

August 31, 2021 at 08:33 PM

Нормас
Kirill_38 avatar

Kirill_38

September 1, 2021 at 11:23 AM

Я в него вообще не играл, может стоит?
Mrebl avatar

Mrebl

September 1, 2021 at 11:58 AM

не стоит
Rtslajerxxl avatar

Rtslajerxxl

September 1, 2021 at 08:48 PM

Good mode is Bee swarm simulator

vadimxs_r1 avatar

vadimxs_r1

September 2, 2021 at 06:35 PM

аволывоашоа
Minecrafter2281 avatar

Minecrafter2281

September 2, 2021 at 07:29 PM

Осннь крутой режим
BroCraft avatar

BroCraft

September 3, 2021 at 12:55 AM

крутой режим всем совтую
Rikblin avatar

Rikblin

September 5, 2021 at 02:51 PM

:0000
eventwallie06737 avatar

eventwallie06737

September 8, 2021 at 11:03 PM

ПЧЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
nastya10nqq avatar

nastya10nqq

September 9, 2021 at 11:30 AM

классный симулятор играла
Holusik avatar

Holusik

September 9, 2021 at 08:25 PM

симклятор топовый недавно играл
LainyRTX avatar

LainyRTX

September 9, 2021 at 09:30 PM

симулятор, хороший, я играл. но если честно мне этот жанр не очень зашёл.
DimCrafter2 avatar

DimCrafter2

September 10, 2021 at 12:54 AM

норм симулятор, квестов оооченб много

Anon1631340360 avatar

Anon1631340360

September 11, 2021 at 12:35 PM

О дааа эти топ
KillReal_21 avatar

KillReal_21

September 11, 2021 at 02:04 PM

это очень важно чтобы вы могли спокойно сыграть
tfghr234 avatar

tfghr234

September 12, 2021 at 02:20 PM

шщшрноштдолеанпиоолдропртр7шрнзе9шщлпне789щзлджщш
tfghr234 avatar

tfghr234

September 12, 2021 at 02:21 PM

щршолощшхджлощ-0=хзщш90зхжджлдзщхъэждээхзъэ\\хъ
tfghr234 avatar

tfghr234

September 12, 2021 at 02:22 PM

аршгпн7гршоирнгп89гщтргн78гшщлгг9шзщллшщ0з
tfghr234 avatar

tfghr234

September 12, 2021 at 02:22 PM

привет
RikBik999 avatar

RikBik999

September 12, 2021 at 02:56 PM

даров
mar43lo avatar

mar43lo

September 12, 2021 at 04:23 PM

уапролддппппоррп итмис
mar43lo avatar

mar43lo

September 12, 2021 at 04:23 PM

анннннннннннв
tfghr234 avatar

tfghr234

September 13, 2021 at 02:00 AM

ртчеотпалньаоптснлпиь
vilageKiborg avatar

vilageKiborg

September 20, 2021 at 03:48 PM

что только не придумают люди чтоб деградировать, наркомания какая то

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