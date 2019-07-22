Bee Swarm Simulator

Это режим в котором вы можете поучаствовать в роли пчеловода

Вы должны покупать новых крутых пчел чтобы собирать еще больше нектара чтобы делать мед и покупать либо яйца с новыми пчелами либо покупать новые оборудования такие как рюкзаки чтобы собирать больше сладкого нектара,или новые инструменты чтобы лучше собирать нектар, но не все так просто в игре есть босы с которыми новичкам лучше не связываться,также у пчел есть способности какие то взрываются какие то ускоряют,а если вам не нравиться пчела которая у вас сейчас то вы можете поискать на карте предметы королевские баночки с помощью которых вы можете получить любую пчелу вместо той которая у вас была,также в игре есть всякие модификации для персонажи такие как + 1 слот для пчелы,шапка,парашуты,сапожки и так далее,в этом режиме есть много разных полянок от грибов до клубники,и еще в этом режиме есть медведи которые будут давать вам задание например панда дает вам задание на убийство всякий букашек и да в этом режиме есть не только босы а еще и букашки например божья коровка,жук носорог,пауки и так далее с них выпадает нектар который также можно переделать в мед, в общем сначала игра вроде интересная но под конец уже не очень но все таки советую поиграть игра веселая,ну и в ней также как в другой есть донат, а теперь о медведях коричневый медведь дает задание на сбор нектара панда на убийства букашек а теперь про пчел есть взрывные есть и так далее а также у пчел есть уровни и их можно повышать за всякие ягодки которые выпадают при добычи в той или иной местности например в поле с подсолнухами выпадают семечки с клубникой клубника и так далее, также при получении 8 пчел вы сможете полетать на рогатке а при получении 10 можете зайти в местность с пауками и также в игре есть топы игроков а еще в ней есть коды найти которые можно даже в самой игре или в твитере, а также в игре можно выстрелить себя из пушки которая открывается после получения определенного количества пчел. о букашках в игре есть божья коровка,жук носорог,паук,богомол, и муравьи, чтобы попасть к босу нужно подойти к поляне с синими цветами и найти листик по нему забраться в не очень скрытую комнату в котором будет желтый жук носорог,так же вы не можете атаковать за вас это будут делать ваши пчелы,а теперь про вещи сапожки ускоряют вас так же есть модификатор рюкзака который добавит пару сотен места а вот с помощью парашута и пушки вы сможете неплохо полетать на карте,и еще на карте есть скрытые места с паркуром пройдя которые вы можете получить королевски баночки для того же перевоплощения из этой пчелы в другую.