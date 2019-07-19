WAR AND MAGIC (Война и Магия) - это стратегическая игра на андроид, выпущенная 16.02.2017 г. иностранной компанией Efun Global. В игре Вам предстоит построить город, собрать армию, прокачать героев и победить всех врагов. В этой статье мы расскажем обо всех секретах и нюансах игры.







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Содержание статьи:

Гайд по героям







1. Гайд по героям

У каждого героя в игре есть свои характеристики, которые повышаются с каждым уровнем. У разных героев статистика увеличивается по-разному (зависит от основных умений персонажа и его роли в игре).

Основные параметры персонажа

Броня. На героя можно одевать вещи (броню). На определенный уровень, необходимо иметь свою одежду, которая подойдет именно к этому уровню. Например, если персонаж достиг 10 уровня, то броня должна соответствовать новому уровню.

Звездность. При достижении определенного уровня, персонажу можно повысить его звездность. Для увеличения должны быть одеты соответствующие уровню вещи. Если герой подходит по всем параметрам, необходимо нажать кнопку "Повысить" и звездность повышается. При увеличении звездности повышаются основные характеристики героя:

Харизма - определяет тип отрядов. Талант - это специальные игровые очки, которые увеличивают характеристики персонажа. Талант дается при определенных обстоятельствах, например, при повышении звездности героя. Лидерство - определяет максимальное число войск, которые может взять герой. Физическая атака - повышает атаку всех войск персонажа. Физическая защита - повышает защиту всех войск персонажа Магическая атака - повышает магическую атаку всех войск персонажа.

Харизма необходима для того, чтобы ставить более мощные отряд войск. Разные войска требуют разного количества харизмы. Например, стандартным войскам необходимо 2 очка харизмы. Чем выше харизма героя, тем выше уровень войск, которые может взять игрок.

Навыки героя. Очки навыков прокачиваются за специальные книжки - каноны. Для каждого героя существует свой канон. Например: для варвара - тьма, для друида - природа, для архангела - святость. Некоторые каноны могут повторяться.





Ограничения навыков по уровню. Так как в игре есть возможность покупать за реальные деньги (донат) каноны в магазине, то разработчики позаботились об ограничениях на прокачивание навыков. В игре есть баланс - можно изучить столько процентов навыка, сколько позволяет определенный уровень персонажа. Прежде чем поднимать навык, следует подтянуть героя по уровню. Не может быть, чтобы герой 1 уровня бегал с максимально прокачанным умением.

Бонусы (плюс к атаке, защите, лидерству и т.д.), которые даются герою в рюкзаке можно активировать в настройках героя. Для этого необходимо перейти в меню героя (нажав на него) и выбрать в правом верхнем углу один из параметров (на экране - это иконки с мечом, щитом и лицом). Затем нажать на кнопку "Использовать".