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Rima8899
July 19, 2019 at 06:36 PM
WAR AND MAGIC (Война и Магия) - это стратегическая игра на андроид, выпущенная 16.02.2017 г. иностранной компанией Efun Global. В игре Вам предстоит построить город, собрать армию, прокачать героев и победить всех врагов. В этой статье мы расскажем обо всех секретах и нюансах игры.
СТАТЬЯ БУДЕТ ПОПОЛНЯТЬСЯ!
Содержание статьи:
1. Гайд по героям
У каждого героя в игре есть свои характеристики, которые повышаются с каждым уровнем. У разных героев статистика увеличивается по-разному (зависит от основных умений персонажа и его роли в игре).
Броня. На героя можно одевать вещи (броню). На определенный уровень, необходимо иметь свою одежду, которая подойдет именно к этому уровню. Например, если персонаж достиг 10 уровня, то броня должна соответствовать новому уровню.
Звездность. При достижении определенного уровня, персонажу можно повысить его звездность. Для увеличения должны быть одеты соответствующие уровню вещи. Если герой подходит по всем параметрам, необходимо нажать кнопку "Повысить" и звездность повышается. При увеличении звездности повышаются основные характеристики героя:
Харизма необходима для того, чтобы ставить более мощные отряд войск. Разные войска требуют разного количества харизмы. Например, стандартным войскам необходимо 2 очка харизмы. Чем выше харизма героя, тем выше уровень войск, которые может взять игрок.
Навыки героя. Очки навыков прокачиваются за специальные книжки - каноны. Для каждого героя существует свой канон. Например: для варвара - тьма, для друида - природа, для архангела - святость. Некоторые каноны могут повторяться.
Ограничения навыков по уровню. Так как в игре есть возможность покупать за реальные деньги (донат) каноны в магазине, то разработчики позаботились об ограничениях на прокачивание навыков. В игре есть баланс - можно изучить столько процентов навыка, сколько позволяет определенный уровень персонажа. Прежде чем поднимать навык, следует подтянуть героя по уровню. Не может быть, чтобы герой 1 уровня бегал с максимально прокачанным умением.
Бонусы (плюс к атаке, защите, лидерству и т.д.), которые даются герою в рюкзаке можно активировать в настройках героя. Для этого необходимо перейти в меню героя (нажав на него) и выбрать в правом верхнем углу один из параметров (на экране - это иконки с мечом, щитом и лицом). Затем нажать на кнопку "Использовать".
cat11
July 19, 2019 at 07:04 PM
akira_yukio
July 19, 2019 at 07:12 PM
Antonio_Kent
July 19, 2019 at 07:27 PM
Islam4567
July 20, 2019 at 10:11 PM
10482057
July 21, 2019 at 05:04 AM
mclooar
December 14, 2023 at 08:03 PM
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