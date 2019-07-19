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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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War and Magic

homer5 avatar

homer5

July 19, 2019 at 06:09 PM

основные параметры персонажей.


У каждого героя в игре есть свои характеристики, которые повышаются с каждым уровнем. У разных героев статистика увеличивается по-разному (зависит от основных умений персонажа и его роли в игре).

Основные параметры персонажа

Броня. На героя можно одевать вещи (броню). На определенный уровень, необходимо иметь свою одежду, которая подойдет именно к этому уровню. Например, если персонаж достиг 10 уровня, то броня должна соответствовать новому уровню.

Звездность. При достижении определенного уровня, персонажу можно повысить его звездность. Для увеличения должны быть одеты соответствующие уровню вещи. Если герой подходит по всем параметрам, необходимо нажать кнопку "Повысить" и звездность повышается. При увеличении звездности повышаются основные характеристики героя:

  1. Харизма - определяет тип отрядов.
  2. Талант - это специальные игровые очки, которые увеличивают характеристики персонажа. Талант дается при определенных обстоятельствах, например, при повышении звездности героя.
  3. Лидерство - определяет максимальное число войск, которые может взять герой.
  4. Физическая атака - повышает атаку всех войск персонажа.
  5. Физическая защита - повышает защиту всех войск персонажа.
  6. Магическая атака - повышает магическую атаку всех войск персонажа.

Харизма необходима для того, чтобы ставить более мощные отряд войск. Разные войска требуют разного количества харизмы. Например, стандартным войскам необходимо 2 очка харизмы. Чем выше харизма героя, тем выше уровень войск, которые может взять игрок.

 

Навыки героя. Очки навыков прокачиваются за специальные книжки - каноны. Для каждого героя существует свой канон. Например: для варвара - тьма, для друида - природа, для архангела - святость. Некоторые каноны могут повторяться.

Не стоит брать героев с одинаковыми навыками (например, тьма у варвара и некроманта). Так сложнее будет прокачать им навык, потребуются одни и те же каноны, от этого кач героя пойдет медленнее.

Ограничения навыков по уровню. Так как в игре есть возможность покупать за реальные деньги (донат) каноны в магазине, то разработчики позаботились об ограничениях на прокачивание навыков. В игре есть баланс - можно изучить столько процентов навыка, сколько позволяет определенный уровень персонажа. Прежде чем поднимать навык, следует подтянуть героя по уровню. Не может быть, чтобы герой 1 уровня бегал с максимально прокачанным умением.

Бонусы (плюс к атаке, защите, лидерству и т.д.), которые даются герою в рюкзаке можно активировать в настройках героя. Для этого необходимо перейти в меню героя (нажав на него) и выбрать в правом верхнем углу один из параметров (на экране - это иконки с мечом, щитом и лицом). Затем нажать на кнопку "Использовать".

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