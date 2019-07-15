Conqueror's Blade - MMORPG от Mail.ru

Добрый день - славяне. Сегодня мы разберём игру от Mail.ru group - Conqueror's Blade. Игру с китайскими корнями и европейским лицом.

В первую очередь о первом впечатлении: игра будто не от мейлов, немного доната ( не бросающегося в глаза, и без которого можно спокойно играть и не боятся донатеров, как в игре от тех же издатель - Warface ), единственное что мне смутило - это не всегда хороший пинг ( Mail.ru пообещали увеличить количество серверов ) и иногда пролагивоваший фпс в баталиях больших и прокаченных войск.

Conqueror's Blade - это игра в жанре MMORPG или, как называет этот жанр компания "из под небесной"- MMOTMW ( Тактическая средневековая MMO ). Создатели игры: Booming games. Об этой компании информации в интернете почти нет.Что меня смутил: так-как у меня огромный стаж в MMORPG играх, большинство игр данного жанра - "тупые гриндилки для азиатских игроков ( азиатских - так-как они относятся к графике и сюжету пренебрежительно, а также любят гринд и влаживать свои деньги в игровые предметы) " или не плохие платные проекты ( с иногда завышенными ценами на сами игры). Но данная игра почти лишена таких ошибок. Ещё игра очень похожа на Mount and Blade.Ну что же начнём наш обзор, и погрузимся в данное творение. Для начала скачиваем и устанавливаем игру. Зайдя в неё вам предстоит выбрать свою историю и стартовый регион, в игре регионов пять: Унгварское княжество, Лиянь-Юн, Остария, Маоянг и иероглифы, которые "ваш покорный слуга не смог перевести", а также по совместительству "Кот Шрёдингера". Далее вы должны создать своего персонажа, но будьте внимательны у некоторых классов выбрав разный пол могут отличаться характеристики. Класс -это выбор оружия, которым ваш персонаж будет воевать. После выбираем флаг вашей страны ( ни на что не влияет). Далее как и в других играх проходим обучение. Интересных заданий к сожалению не так-то уж и много. Сюжет простейший и не несёт никакого смысла его углубленно изучать.Впрочем здесь вы будете развлекать себя сами. Существует несколько режимов: осады, захват точек, арена, PVE с боссами, PVE. Также можете выбрать гильдию, или клан (в простонародии). Со своей гильдией вы можете подчинять земли регионов и атаковать неприятелей и другие гильдии. Правда пока в игре мало чем можно заняться, кроме постоянного гринда и убийства вашего времени. Благо есть много способностей, правда которые надо очень-очень долго гриндить. Но как и большинстве сессионок, можно облегчить себе жизнь не маленьким донатом. Игра пока сыровата, но как игрок в ЗБТ могу сказать, что добавили больше контента, а также подвезли оптимизацию и улучшили перевод.По десяти бальной шкале я бы дал этой игре семь. Делитесь и вы своим опытом в эту игру. А на этом у меня всё, спасибо что уделили внимание.