Conqueror's Blade - MMORPG от Mail.ru

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Conqueror's Blade - MMORPG от Mail.ru

AndrewRudolph1 avatar

AndrewRudolph1

July 15, 2019 at 03:48 PM

Добрый день - славяне. Сегодня мы разберём игру от Mail.ru group - Conqueror's Blade. Игру с китайскими корнями и европейским лицом.


В первую очередь о первом впечатлении: игра будто не от мейлов, немного доната ( не бросающегося в глаза, и без которого можно спокойно играть и не боятся донатеров, как в игре от тех же издатель - Warface ), единственное что мне смутило - это не всегда хороший пинг ( Mail.ru пообещали увеличить количество серверов ) и иногда пролагивоваший фпс в баталиях больших и прокаченных войск.


Conqueror's Blade - это игра в жанре MMORPG или, как называет этот жанр компания "из под небесной"- MMOTMW ( Тактическая средневековая MMO ). Создатели игры: Booming games. Об этой компании информации в интернете почти нет. 
Что меня смутил: так-как у меня огромный стаж в MMORPG играх, большинство игр данного жанра - "тупые гриндилки для азиатских игроков ( азиатских - так-как они относятся к графике и сюжету пренебрежительно, а также любят гринд и влаживать свои деньги в игровые предметы) " или не плохие платные проекты ( с иногда завышенными ценами на сами игры). Но данная игра почти лишена таких ошибок. Ещё игра очень похожа на Mount and Blade.

Ну что же начнём наш обзор, и погрузимся в данное творение. Для начала скачиваем и устанавливаем игру. Зайдя в неё вам предстоит выбрать свою историю и стартовый регион, в игре регионов пять: Унгварское княжество, Лиянь-Юн, Остария, Маоянг и иероглифы, которые "ваш покорный слуга не смог перевести", а также по совместительству "Кот Шрёдингера". Далее вы должны создать своего персонажа, но будьте внимательны у некоторых классов выбрав разный пол могут отличаться характеристики. Класс -это выбор оружия, которым ваш персонаж будет воевать. После выбираем флаг вашей страны ( ни на что не влияет). Далее как и в других играх проходим обучение. Интересных заданий  к сожалению не так-то уж и много. Сюжет простейший и не несёт никакого смысла его углубленно изучать.

Впрочем здесь вы будете развлекать себя сами. Существует несколько режимов: осады, захват точек, арена, PVE с боссами, PVE. Также можете выбрать гильдию, или клан (в простонародии). Со своей гильдией вы можете подчинять земли регионов и атаковать неприятелей и другие гильдии. Правда пока в игре мало чем можно заняться, кроме постоянного гринда и убийства вашего времени. Благо есть много способностей, правда которые надо очень-очень долго гриндить. Но как и большинстве сессионок, можно облегчить себе жизнь не маленьким донатом. Игра пока сыровата, но как игрок в ЗБТ могу сказать, что добавили больше контента, а также подвезли оптимизацию и улучшили перевод.

По десяти бальной шкале я бы дал этой игре семь. Делитесь и вы своим опытом в эту игру. А на этом у меня всё, спасибо что уделили внимание.
Antonio_Kent avatar

Antonio_Kent

July 16, 2019 at 04:11 PM

очень круто
HandlyGamehag avatar

HandlyGamehag

October 23, 2019 at 05:43 PM

круток капец как
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 23, 2019 at 07:27 PM

класс, спасибо
akira_yukio avatar

akira_yukio

October 24, 2019 at 03:41 AM

Здоровски
Champion2283 avatar

Champion2283

November 17, 2019 at 07:21 PM

Каефчик, найс
Maks63674356 avatar

Maks63674356

November 18, 2019 at 05:40 PM

Не знаю што ето но очень интересно

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