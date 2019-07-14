Пиксельные игры на RPG Maker?

Кто ни будь увлекается играми на RPG Maker?

Давно увлекался играми на подобии Иб, Гроб пепла, OFF и другие, сейчас это уже может быть не модно, но все же, это интереснее чем некоторые телефонные игры, благодаря своей составляющей, а именно крипотой и логическими загадками, не так ли?В свободное время, или просто от скуки просто залезть на часик, другой в подобные игры. Даже иногда сюжет игры разворачивается таким образом, что уже самому интересно, что же все закончится, а как то я заметил, можно сравнить с просмотром коротенького аниме.И я думаю, что таких игр полно, но множество из них полный шлак, но и присутствуют некие "шедевры", так почему так происходит?... а все просто, прогамма для создания таких игр общедоступная, да и не каждый будет серьезно относится к созданию игры так сказать "всей душой", вот поэтому и существуют прошареные игроделы, которые делают эти игры за деньги и берегут свою репутацию, нежели "кустовые производители", которым главное создать продукт, а его популярность, им безразлична.Все же такие игры для определенного круга лиц, большинство из них - из категории "аниме", а есть и любители такого жанра, так и хейтеры, ну и нейтралитет. Что же интересного в и играх на RPG Maker?...Как я уже сказал - Сюжет, головоломки и стилистика "аниме" говоря субъективно - красивая рисовка - все же приятно, ведь что интереснее смотреть - Нарисованные в Paint персонажи, с торчащими пикселями, или отдельно прорисованные персонажи, их позы, действия, или даже анимация...хотя большинство времени мы наблюдаем, все же, за двигающимися по определенным квадратикам пикселями, что в принципе, характерная черта таких игр.Да, это давно заезженная тема, да, может уже и вышли из моды, но все равно эта игра легкая (с точки зрения заниманием места на диске), общедоступная, понятная, и конечно же сложная, с точки зрения размышлений и пониманий, ведь она заставляет так сказать "пошевелить мозгами", ха, круто ведь когда ты решаешь загадки, получаешь их решения, да еще и параллельно следишь за развитием сюжета, раскрытия персонажей, ну и так далее.Еще хотел сказать пару слов про тех, кто сам проходит такие игры, безо всякой помощи и подсказок, Ведь такие люди по настоящему крутые, Способные найти ответ там, где бы некие другие запутались, разгадывая очередную загадку, ведь не все подряд могут решить от ужаса трудную загадку, порой до "вскипания мозгов", и все же проходят.Если Ты, тот кто до сюда прочитал, наверное заинтересовал этот пост, спасибо что прочитали это, надеюсь было интересно, строго не судите, это мой первый пост.Ах да...Все же интересно, кто еще не забыл такой жанр игр?