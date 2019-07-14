Пиксельные игры на RPG Maker?

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Пиксельные игры на RPG Maker?

ShootWater avatar

ShootWater

July 14, 2019 at 06:34 PM

Кто ни будь увлекается играми на RPG Maker?


Давно увлекался играми на подобии Иб, Гроб пепла, OFF и другие, сейчас это уже может быть не модно, но все же, это интереснее чем некоторые телефонные игры, благодаря своей составляющей, а именно крипотой и логическими загадками, не так ли?6723HFal9YDDnuFSrQj2QwNxPxHr7m.png
В свободное время, или просто от скуки просто залезть на часик, другой в подобные игры. Даже иногда сюжет игры разворачивается таким образом, что уже самому интересно, что же все закончится, а как то я заметил, можно сравнить с просмотром коротенького аниме.
И я думаю, что таких игр полно, но множество из них полный шлак, но и присутствуют некие "шедевры", так почему так происходит?... а все просто, прогамма для создания таких игр общедоступная, да и не каждый будет серьезно относится к созданию игры так сказать "всей душой", вот поэтому и существуют прошареные игроделы, которые делают эти игры за деньги и берегут свою репутацию, нежели "кустовые производители", которым главное создать продукт, а его популярность, им безразлична.
Все же такие игры для определенного круга лиц, большинство  из них - из категории "аниме", а есть и любители такого жанра, так и хейтеры, ну и нейтралитет. Что же интересного в и играх на RPG Maker?...Как я уже сказал - Сюжет, головоломки и стилистика "аниме" говоря субъективно - красивая рисовка - все же приятно, ведь что интереснее смотреть - Нарисованные в Paint персонажи, с торчащими пикселями, или отдельно прорисованные персонажи, их позы, действия, или даже анимация...хотя большинство времени мы наблюдаем, все же, за двигающимися по определенным квадратикам пикселями, что в принципе, характерная черта таких игр.
Да, это давно заезженная тема, да, может уже и вышли из моды, но все равно эта игра легкая (с точки зрения заниманием места на диске), общедоступная, понятная, и конечно же сложная, с точки зрения размышлений и пониманий, ведь она заставляет так сказать "пошевелить мозгами", ха, круто ведь когда ты решаешь загадки, получаешь их решения, да еще и параллельно следишь за развитием сюжета, раскрытия персонажей, ну и так далее.
Еще хотел сказать пару слов про тех, кто сам проходит такие игры, безо всякой помощи и подсказок, Ведь такие люди по настоящему крутые, Способные найти ответ там, где бы некие другие запутались, разгадывая очередную загадку, ведь не все подряд могут решить от ужаса трудную загадку, порой до "вскипания мозгов", и все же проходят.
Если Ты, тот кто до сюда прочитал, наверное заинтересовал этот пост, спасибо что прочитали это, надеюсь было интересно, строго не судите, это мой первый пост.
Ах да...
Все же интересно, кто еще не забыл такой жанр игр?
amyxiano avatar

amyxiano

July 15, 2019 at 01:36 PM

Из топов на RPG Maker - LISA, Rakuen, To The Moon.

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