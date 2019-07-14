Немного о Roblox

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pajtera2002
July 14, 2019 at 06:30 PM
Roblox - интересная игра. И про неё не разкажешь в одной статье
Роблокс – место для создания вещей и игр, приятного времяпрепровождения и игр с друзьями. Выбор игры осуществляется в браузере. Тогда как играете вы через приложение. Навигация в браузере преимущественно осуществляется с помощью двух панелей. Одна находится вверху страницы, а другая – слева.
Верхняя панель:
Игры – место где можно выбрать интересную вам игру.
Каталог – магазин вещей необходимых для украшения вашего персонажа.
Создать – место, где вы можете создавать новый контент и управлять ими.
Робукс – приобретение игровой валюты.
Значок шестеренки:1) Выход из системы. 2) Просматривать справку, где можно посмотреть как играть и т.п. 3) Настройки – можно изменить электронную почту, пароль к учётной записи, изменить настройки конфиденциальности и редактировать другие настройки учетной записи.
Интересный факт
Раньше в Роблокс была функция гость, чтобы люди могли протестировать игру не регистрируясь.
Левая навигационная панель:
Главная – последняя информация о вашем персонаже.
Профиль – статистика, друзья, группы и т.д.
Сообщения
Друзья – ваши последователи, те за которыми следуете вы и запросы на добавления в друзья.
Аватар – настройка персонажа (внешний вид).
Инвентарь – аксессуары, наклейки, модели, рубашки, шляпы.
Торговля – информация о транзакциях
Группы
Блог – официальный
События – список событий мира Роблокс.
Интересный факт
ROBLOX сначала имел название DynaBlocks, когда он был впервые выпущен, но имя было изменено на ROBLOX в том же году.
Если игра лагает (заикается, замедляется, игроки беспорядочно перемещаются за секунду на другой конец карты. Обычно это значит медленную игру или сбои интернета. Я приведу пару способов как уменьшить количество лагов.
1) Ну пожалуй самый первый способ будет самым простым и быстрым. Нужно проверить интернет соединение. Просто проведите диагностику сети. Это можно сделать нажав на значок WIFI или проводного соединения и нажать Диагностика сети либо открыть диагностику в интернете.
2)Графический уровень. Зайдя в игру и нажав на паузу вы увидите некоторые настройки Роблокс. Для этого надо поставить графический уровень на ручной режим и тогда установить графику на минимум.
3) Проверка ресурсов компьютера. Тут все просто. Нужно закрыть все ненужные программы, и не забыть про фоновые, ведь они тоже тормозят работу вашего компьютера.
А теперь минутка отдыха от всех этих скучных вещей. Анимация. А точнее – эмоции. Заходите в чат и прописывайте одну из этих команд:
Валюта в игре Roblox.
В игре Roblox существует валюта которая имеет название Robux. За данную волюту игроки могут позволить купить одежду, вещи, анимации и другое. Robux можно купить за доллары через способы оплат как: Credit Card, Debit Card, Paypal, Redeem Roblox Card, Rixty.
В игре существует множество мини-игр на разные категории стрелялки, выживание, аниме, рпг и другое можно найти что-то особенное для себя. Игр существует очень много и каждый день их список пополняется.
Спасибо за внимание. Надеюсь вам понравилась статья и вы не потратили несколько минут зря. Если это так помогите получить награду за старания)))
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