Немного о Roblox

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Дождь

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Немного о Roblox

pajtera2002 avatar

pajtera2002

July 14, 2019 at 06:30 PM

Roblox - интересная игра. И про неё не разкажешь в одной статье


Роблокс – место для создания вещей и игр, приятного времяпрепровождения и игр с друзьями. Выбор игры осуществляется в браузере. Тогда как играете вы через приложение. Навигация в браузере преимущественно осуществляется с помощью двух панелей. Одна находится вверху страницы, а другая – слева.

 

Верхняя панель:

Игры – место где можно выбрать интересную вам игру.

Каталог – магазин вещей необходимых для украшения вашего персонажа.

Создать – место, где вы можете создавать новый контент и управлять ими.

Робукс – приобретение игровой валюты.

Значок шестеренки:1) Выход из системы. 2) Просматривать справку, где можно посмотреть как играть и т.п. 3) Настройки – можно изменить электронную почту, пароль к учётной записи, изменить настройки конфиденциальности и редактировать другие настройки учетной записи.

 

Интересный факт

Раньше в Роблокс была функция гость, чтобы люди могли протестировать игру не регистрируясь.

 

Левая навигационная панель:

Главная – последняя информация о вашем персонаже.

Профиль – статистика, друзья, группы и т.д.

Сообщения

Друзья – ваши последователи, те за которыми следуете вы и запросы на добавления в друзья.

Аватар – настройка персонажа (внешний вид).

Инвентарь – аксессуары, наклейки, модели, рубашки, шляпы.

Торговля – информация о транзакциях

Группы

Блог – официальный

События – список событий мира Роблокс.

 

Интересный факт

ROBLOX сначала имел название DynaBlocks, когда он был впервые выпущен, но имя было изменено на ROBLOX в том же году.

 

Если игра лагает (заикается, замедляется, игроки беспорядочно перемещаются за секунду на другой конец карты. Обычно это значит медленную игру или сбои интернета. Я приведу пару способов как уменьшить количество лагов.

1) Ну пожалуй самый первый способ будет самым простым и быстрым. Нужно проверить интернет соединение. Просто проведите диагностику сети. Это можно сделать нажав на значок WIFI или проводного соединения и нажать Диагностика сети либо открыть диагностику в интернете.

2)Графический уровень. Зайдя в игру и нажав на паузу вы увидите некоторые настройки Роблокс. Для этого надо поставить графический уровень на ручной режим и тогда установить графику на минимум.

3) Проверка ресурсов компьютера. Тут все просто. Нужно закрыть все ненужные программы, и не забыть про фоновые, ведь они тоже тормозят работу вашего компьютера.

 

А теперь минутка отдыха от всех этих скучных вещей. Анимация. А точнее – эмоции. Заходите в чат и прописывайте одну из этих команд:

  • /e wave
  • /e point
  • /e cheer
  • /e laugh
  • /e dance
  • /e dance2
  • /e dance3

Валюта в игре Roblox.

В игре Roblox существует валюта которая имеет название Robux. За данную волюту игроки могут позволить купить одежду, вещи, анимации и другое. Robux можно купить за доллары через способы оплат как: Credit Card, Debit Card, Paypal, Redeem Roblox Card, Rixty.

 

В игре существует множество мини-игр на разные категории стрелялки, выживание, аниме, рпг и другое можно найти что-то особенное для себя. Игр существует очень много и каждый день их список пополняется.

 

Спасибо за внимание. Надеюсь вам понравилась статья и вы не потратили несколько минут зря. Если это так помогите получить награду за старания)))

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