Немного о Roblox

Roblox - интересная игра. И про неё не разкажешь в одной статье

Роблокс – место для создания вещей и игр, приятного времяпрепровождения и игр с друзьями. Выбор игры осуществляется в браузере. Тогда как играете вы через приложение. Навигация в браузере преимущественно осуществляется с помощью двух панелей. Одна находится вверху страницы, а другая – слева.

Верхняя панель:

Игры – место где можно выбрать интересную вам игру.

Каталог – магазин вещей необходимых для украшения вашего персонажа.

Создать – место, где вы можете создавать новый контент и управлять ими.

Робукс – приобретение игровой валюты.

Значок шестеренки:1) Выход из системы. 2) Просматривать справку, где можно посмотреть как играть и т.п. 3) Настройки – можно изменить электронную почту, пароль к учётной записи, изменить настройки конфиденциальности и редактировать другие настройки учетной записи.

Интересный факт

Раньше в Роблокс была функция гость, чтобы люди могли протестировать игру не регистрируясь.

Левая навигационная панель:

Главная – последняя информация о вашем персонаже.

Профиль – статистика, друзья, группы и т.д.

Сообщения

Друзья – ваши последователи, те за которыми следуете вы и запросы на добавления в друзья.

Аватар – настройка персонажа (внешний вид).

Инвентарь – аксессуары, наклейки, модели, рубашки, шляпы.

Торговля – информация о транзакциях

Группы

Блог – официальный

События – список событий мира Роблокс.

Интересный факт

ROBLOX сначала имел название DynaBlocks, когда он был впервые выпущен, но имя было изменено на ROBLOX в том же году.

Если игра лагает (заикается, замедляется, игроки беспорядочно перемещаются за секунду на другой конец карты. Обычно это значит медленную игру или сбои интернета. Я приведу пару способов как уменьшить количество лагов.

1) Ну пожалуй самый первый способ будет самым простым и быстрым. Нужно проверить интернет соединение. Просто проведите диагностику сети. Это можно сделать нажав на значок WIFI или проводного соединения и нажать Диагностика сети либо открыть диагностику в интернете.

2)Графический уровень. Зайдя в игру и нажав на паузу вы увидите некоторые настройки Роблокс. Для этого надо поставить графический уровень на ручной режим и тогда установить графику на минимум.

3) Проверка ресурсов компьютера. Тут все просто. Нужно закрыть все ненужные программы, и не забыть про фоновые, ведь они тоже тормозят работу вашего компьютера.

А теперь минутка отдыха от всех этих скучных вещей. Анимация. А точнее – эмоции. Заходите в чат и прописывайте одну из этих команд:

/e wave

/e point

/e cheer

/e laugh

/e dance

/e dance2

/e dance3

Валюта в игре Roblox.

В игре Roblox существует валюта которая имеет название Robux. За данную волюту игроки могут позволить купить одежду, вещи, анимации и другое. Robux можно купить за доллары через способы оплат как: Credit Card, Debit Card, Paypal, Redeem Roblox Card, Rixty.

В игре существует множество мини-игр на разные категории стрелялки, выживание, аниме, рпг и другое можно найти что-то особенное для себя. Игр существует очень много и каждый день их список пополняется.

Спасибо за внимание. Надеюсь вам понравилась статья и вы не потратили несколько минут зря. Если это так помогите получить награду за старания)))