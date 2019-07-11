Как дойти до 20 уровня?

Выбираем мага, юзаешь бесплатный вип статус на 3 дня, выполняешь первые задания с вип статусом чтобы хп удваивалось затем идешь в столицу, берёшь квест на убийство 100 тараканов.

Если ты новый пользователь, то ты изи дойдешь до 20 лвл за 2 часа!

Farbras

Чтобы набрать быстро опыт я старался в начале выполнять все задания которые мне дают. Там даже без випки можно спокойно за 2-3 часа прокачатся