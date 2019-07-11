Как дойти до 20 уровня?

GemЗарабатывать

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Дождь

Gem56

novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
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Как дойти до 20 уровня?

DarkLight7 avatar

DarkLight7

July 11, 2019 at 07:56 PM

Помогите
GrandMother avatar

GrandMother

July 12, 2019 at 08:21 PM

Проходить миссии, убивать мобов
Dimasinys avatar

Dimasinys

July 16, 2019 at 08:46 PM

Выбираем мага, юзаешь бесплатный вип статус на 3 дня, выполняешь первые задания с вип статусом чтобы хп удваивалось затем идешь в столицу, берёшь квест на убийство 100 тараканов.
yur4ik292 avatar

yur4ik292

July 17, 2019 at 08:01 PM

Если ты новый пользователь, то ты изи дойдешь до 20 лвл за 2 часа!
Farbras avatar

Farbras

July 19, 2019 at 01:47 PM

Чтобы набрать быстро опыт я старался в начале выполнять все задания которые мне дают. Там даже без випки можно спокойно за 2-3 часа прокачатся
Maxgamepro avatar

Maxgamepro

July 19, 2019 at 03:58 PM

кукукуку
FuseGamer avatar

FuseGamer

July 20, 2019 at 12:47 AM

Вау круто)) Я не знаб я не играл просто для опыта

Mikhuil avatar

Mikhuil

July 26, 2019 at 01:10 AM

Вау игра норм но есть баг
Vhutipp avatar

Vhutipp

July 26, 2019 at 01:23 AM

Если ты прямо говоришь, то просто выполняй задачи
FEDswat avatar

FEDswat

July 31, 2019 at 04:09 AM

это жосткая анальная дроч))
Shdwancedance avatar

Shdwancedance

August 1, 2019 at 06:23 PM

просто выполнять все квесты
jackrold avatar

jackrold

August 3, 2019 at 11:19 PM

На данную тему в моём ассортименте имеется подходящая статейка, если интересно: https://gamehag.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/royal-quest-----
gvard avatar

gvard

August 4, 2019 at 05:55 PM

Я доходил примерно за две недели плотной игры
casperc3 avatar

casperc3

August 5, 2019 at 09:31 AM

Мочи как можно больше всякой утвари и проходи квесты.Дошел примерно за 19 часов игры.
t_e_m_n_o_t_a_ avatar

t_e_m_n_o_t_a_

August 5, 2019 at 09:56 PM

ппц п чо так долго?
obey_giant avatar

obey_giant

August 13, 2019 at 12:32 AM

Ть не пройдешь !!!
Sheih avatar

Sheih

August 13, 2019 at 12:36 AM

легко

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