Как дойти до 20 уровня?

Проходить миссии, убивать мобов
Выбираем мага, юзаешь бесплатный вип статус на 3 дня, выполняешь первые задания с вип статусом чтобы хп удваивалось затем идешь в столицу, берёшь квест на убийство 100 тараканов.
Если ты новый пользователь, то ты изи дойдешь до 20 лвл за 2 часа!
Чтобы набрать быстро опыт я старался в начале выполнять все задания которые мне дают. Там даже без випки можно спокойно за 2-3 часа прокачатся
Вау круто)) Я не знаб я не играл просто для опыта
Вау игра норм но есть баг
Если ты прямо говоришь, то просто выполняй задачи
это жосткая анальная дроч))
просто выполнять все квесты
На данную тему в моём ассортименте имеется подходящая статейка, если интересно: https://gamehag.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/royal-quest-----
Я доходил примерно за две недели плотной игры
Мочи как можно больше всякой утвари и проходи квесты.Дошел примерно за 19 часов игры.