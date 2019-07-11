War and Magic: руководство

Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Дождь

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
Войдите, чтобы начать общение в чате

40

0/160

Назад к форуму От пользователей

War and Magic: руководство

lore_tradebackio_tradeitgg avatar

lore_tradebackio_tradeitgg

July 11, 2019 at 12:04 AM

WAR AND MAGIC (Война и Магия) - это стратегическая игра на андроид, выпущенная 16.02.2017 г. иностранной компанией Efun Global. В игре Вам предстоит построить город, собрать армию, прокачать героев и победить всех врагов. В этой статье мы расскажем обо всех секретах и нюансах игры. Внимание, статья периодически обновляется, заглядывайте на сайт Мудрый Гик почаще.


тандартные войска - это юниты, которые игрок тренирует в казармах города. Есть войска из портала, но им нужна выше харизма.

Умения для войск можно изучить в Академии. Там есть 2 умения "гонка вооружений", которые помогут казарму переделать в портал. Первое находиться в "ресурсных технологиях" и в "политических технологиях". Так можно быстрее сделать армию из хороших персонажей. Но, если переделывать казармы в порталы, у игрока останется 2 военных здания, а войск - 4, поэтому игрок должен решить, какие войска он будет использовать.

Характеристики юнитов повышаются с каждым уровнем. Если игрок в Академии прокачал все умения (10/10) и хочет увидеть изменения в характеристиках персонажа, то этого не произойдет: выученные навыки у юнитов не отображаются.

Минусы стандартных войск:

  • мало жизней;
  • невысокая атака;
  • плохая защита.

  • Плюсы стандартных войск:

    • высокая скорость атаки, они ходят раньше, чем войска из портала (у созданий из портала скорость атаки снижается с повышением ранга);
    • самая высокая нагрузка, можно много унести ресурсов, хорошо для собирательства (некоторые игроки бьют монстров составом из портала, затем быстро меняют войска на стандартные, и уносят добычу).

    В казарме, разработчик показывает игроку, что стандартные войска, это хорошие бойцы на начальных этапах игры. Дальше, кроме конницы, войны очень слабы.

    Пехотинец

    Воин ближнего боя, первым появляется в игре, имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Одинаково реагирует на физические и магические атаки.

    • HP - 27
    • Физическая атака - 10
    • Магическая атака - 0
    • Сила - 4 - 4
    • Лидерство - 9
    • Дальность атаки - 1
    • Тип перемещения - пешие
    • Мощь - 18
    • Физическая защита - 11
    • Магическая защита - 11
    • Скорость атаки - 9
    • Харизма - 2
    • Длительность перемещения - 2
    • Размер - малые

    Навыки:

    1. Удар щитом - шанс активации 20%, противник получает 150% урона и не может контратаковать.
    2. Совместный бой - урон, полученный дружественными отрядами в 6 соседних клетках уменьшается на 12%.

    Арбалетчик

    Воин дальнего боя. В казарме появляется вторым. Имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Больше подвержен урону от магических атак.

    • HP - 21
    • Физическая атака - 17
    • Магическая атака - 0
    • Сила - 8 - 9
    • Лидерство - 12
    • Дальность атаки - 3
    • Тип перемещения - пешие
    • Мощь - 18
    • Физическая защита - 8
    • Магическая защита - 6
    • Скорость атаки - 9
    • Харизма - 2
    • Длительность перемещения - 2
    • Размер - малые

Навыки:

  1. Пожелание удачи - удача персонажа +6.
  2. Двойной удар - при дальней атаке есть 29% шанс нанести 1 цели 150% урона и случайной второй цели 50% урона.

Жрица

Для появления юнитов, необходимо строить монастырь, где появиться жрица, это герой дальнего боя, имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными механическими показателями. Больше получает урон от физических атак.

  • HP - 21
  • Физическая атака - 0
  • Магическая атака - 18
  • Сила - 5 - 11
  • Лидерство - 12
  • Дальность атаки - 3
  • Тип перемещения - пешие
  • Мощь - 18
  • Физическая защита - 6
  • Магическая защита - 8
  • Скорость атаки - 9
  • Харизма - 2
  • Длительность перемещения - 2
  • Размер - малые

Навыки:

  1. Медитация - магический урон + 28%.
  2. Рукопашная - в ближнем бою урон не снижается.

Рыцарь

Для него необходимо строить конюшню. Имеет средний тип войск - единственный из всех стандартных юнитов. Имеет Е ранг, нагрузка - 5. Приоритет - войска дальнего типа. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Больше получает урон от магических атак. Но, так как он ходит первым, и может дойти до дальников, то они ему не сильно страшны.

  • HP - 25
  • Физическая атака - 15
  • Магическая атака - 0
  • Сила - 5 - 8
  • Лидерство - 12
  • Дальность атаки - 1
  • Тип перемещения - пешие
  • Мощь - 18
  • Физическая защита - 16
  • Магическая защита - 12
  • Скорость атаки - 9
  • Харизма - 2
  • Длительность перемещения - 5 - 6 (при увеличении навыка)
  • Размер - средние

Навыки:

  1. Штурм - при движении вперед на каждую клетку урон + 6 (увеличивается с уровнем юнита). Конница с первого хода доходит до дальних бойцов, и может убить их за 1 ход.
  2. Рыцарский дух - мораль персонажа + 4 (может ходить 2 раза за 1 ход)


Самый лучший персонаж из стандартных войск. Если игрок собирается переделывать казармы в порталы, по следует оставить кавалерию. На высоких уровнях будет хорошая оборона замка от отрядов с большим количеством стеков дальников .

 

xNeMoWildWolf2 avatar

xNeMoWildWolf2

July 11, 2019 at 01:03 AM

павпмерцукри
akira_yukio avatar

akira_yukio

July 13, 2019 at 12:38 AM

Полезная инфа
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

July 13, 2019 at 08:16 PM

Хорошая статья, будет полезно для начинающих игроков

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

War and Magic: руководство на форуме От пользователей на Gamehag