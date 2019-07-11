War and Magic: руководство

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lore_tradebackio_tradeitgg
July 11, 2019 at 12:04 AM
WAR AND MAGIC (Война и Магия) - это стратегическая игра на андроид, выпущенная 16.02.2017 г. иностранной компанией Efun Global. В игре Вам предстоит построить город, собрать армию, прокачать героев и победить всех врагов. В этой статье мы расскажем обо всех секретах и нюансах игры. Внимание, статья периодически обновляется, заглядывайте на сайт Мудрый Гик почаще.
тандартные войска - это юниты, которые игрок тренирует в казармах города. Есть войска из портала, но им нужна выше харизма.
Умения для войск можно изучить в Академии. Там есть 2 умения "гонка вооружений", которые помогут казарму переделать в портал. Первое находиться в "ресурсных технологиях" и в "политических технологиях". Так можно быстрее сделать армию из хороших персонажей. Но, если переделывать казармы в порталы, у игрока останется 2 военных здания, а войск - 4, поэтому игрок должен решить, какие войска он будет использовать.
Характеристики юнитов повышаются с каждым уровнем. Если игрок в Академии прокачал все умения (10/10) и хочет увидеть изменения в характеристиках персонажа, то этого не произойдет: выученные навыки у юнитов не отображаются.
Минусы стандартных войск:
Плюсы стандартных войск:
В казарме, разработчик показывает игроку, что стандартные войска, это хорошие бойцы на начальных этапах игры. Дальше, кроме конницы, войны очень слабы.
Воин ближнего боя, первым появляется в игре, имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Одинаково реагирует на физические и магические атаки.
Навыки:
Воин дальнего боя. В казарме появляется вторым. Имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Больше подвержен урону от магических атак.
Навыки:
Для появления юнитов, необходимо строить монастырь, где появиться жрица, это герой дальнего боя, имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными механическими показателями. Больше получает урон от физических атак.
Навыки:
Для него необходимо строить конюшню. Имеет средний тип войск - единственный из всех стандартных юнитов. Имеет Е ранг, нагрузка - 5. Приоритет - войска дальнего типа. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Больше получает урон от магических атак. Но, так как он ходит первым, и может дойти до дальников, то они ему не сильно страшны.
Навыки:
Самый лучший персонаж из стандартных войск. Если игрок собирается переделывать казармы в порталы, по следует оставить кавалерию. На высоких уровнях будет хорошая оборона замка от отрядов с большим количеством стеков дальников .
xNeMoWildWolf2
July 11, 2019 at 01:03 AM
akira_yukio
July 13, 2019 at 12:38 AM
_Gladiator_
July 13, 2019 at 08:16 PM
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