War and Magic: руководство

WAR AND MAGIC (Война и Магия) - это стратегическая игра на андроид, выпущенная 16.02.2017 г. иностранной компанией Efun Global. В игре Вам предстоит построить город, собрать армию, прокачать героев и победить всех врагов. В этой статье мы расскажем обо всех секретах и нюансах игры. Внимание, статья периодически обновляется, заглядывайте на сайт Мудрый Гик почаще.

тандартные войска - это юниты, которые игрок тренирует в казармах города. Есть войска из портала, но им нужна выше харизма.

Умения для войск можно изучить в Академии. Там есть 2 умения "гонка вооружений", которые помогут казарму переделать в портал. Первое находиться в "ресурсных технологиях" и в "политических технологиях". Так можно быстрее сделать армию из хороших персонажей. Но, если переделывать казармы в порталы, у игрока останется 2 военных здания, а войск - 4, поэтому игрок должен решить, какие войска он будет использовать.

Характеристики юнитов повышаются с каждым уровнем. Если игрок в Академии прокачал все умения (10/10) и хочет увидеть изменения в характеристиках персонажа, то этого не произойдет: выученные навыки у юнитов не отображаются.

Минусы стандартных войск:

мало жизней;

невысокая атака;

плохая защита.

Плюсы стандартных войск: высокая скорость атаки, они ходят раньше, чем войска из портала (у созданий из портала скорость атаки снижается с повышением ранга); самая высокая нагрузка, можно много унести ресурсов, хорошо для собирательства (некоторые игроки бьют монстров составом из портала, затем быстро меняют войска на стандартные, и уносят добычу). В казарме, разработчик показывает игроку, что стандартные войска, это хорошие бойцы на начальных этапах игры. Дальше, кроме конницы, войны очень слабы. Пехотинец Воин ближнего боя, первым появляется в игре, имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Одинаково реагирует на физические и магические атаки. HP - 27 Физическая атака - 10 Магическая атака - 0 Сила - 4 - 4 Лидерство - 9 Дальность атаки - 1 Тип перемещения - пешие Мощь - 18 Физическая защита - 11 Магическая защита - 11 Скорость атаки - 9 Харизма - 2 Длительность перемещения - 2 Размер - малые Навыки : Удар щитом - шанс активации 20%, противник получает 150% урона и не может контратаковать. Совместный бой - урон, полученный дружественными отрядами в 6 соседних клетках уменьшается на 12%. Арбалетчик Воин дальнего боя. В казарме появляется вторым. Имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Больше подвержен урону от магических атак. HP - 21 Физическая атака - 17 Магическая атака - 0 Сила - 8 - 9 Лидерство - 12 Дальность атаки - 3 Тип перемещения - пешие Мощь - 18 Физическая защита - 8 Магическая защита - 6 Скорость атаки - 9 Харизма - 2 Длительность перемещения - 2 Размер - малые



Навыки:

Пожелание удачи - удача персонажа +6. Двойной удар - при дальней атаке есть 29% шанс нанести 1 цели 150% урона и случайной второй цели 50% урона.

Жрица

Для появления юнитов, необходимо строить монастырь, где появиться жрица, это герой дальнего боя, имеет Е ранг, нагрузка - 5. Подходит героям с повышенными механическими показателями. Больше получает урон от физических атак.

HP - 21

Физическая атака - 0

Магическая атака - 18

Сила - 5 - 11

Лидерство - 12

Дальность атаки - 3

Тип перемещения - пешие

Мощь - 18

Физическая защита - 6

Магическая защита - 8

Скорость атаки - 9

Харизма - 2

Длительность перемещения - 2

Размер - малые

Навыки:

Медитация - магический урон + 28%. Рукопашная - в ближнем бою урон не снижается.

Рыцарь

Для него необходимо строить конюшню. Имеет средний тип войск - единственный из всех стандартных юнитов. Имеет Е ранг, нагрузка - 5. Приоритет - войска дальнего типа. Подходит героям с повышенными физическими показателями. Больше получает урон от магических атак. Но, так как он ходит первым, и может дойти до дальников, то они ему не сильно страшны.

HP - 25

Физическая атака - 15

Магическая атака - 0

Сила - 5 - 8

Лидерство - 12

Дальность атаки - 1

Тип перемещения - пешие

Мощь - 18

Физическая защита - 16

Магическая защита - 12

Скорость атаки - 9

Харизма - 2

Длительность перемещения - 5 - 6 (при увеличении навыка)

Размер - средние

Навыки:

Штурм - при движении вперед на каждую клетку урон + 6 (увеличивается с уровнем юнита). Конница с первого хода доходит до дальних бойцов, и может убить их за 1 ход. Рыцарский дух - мораль персонажа + 4 (может ходить 2 раза за 1 ход)

Самый лучший персонаж из стандартных войск. Если игрок собирается переделывать казармы в порталы, по следует оставить кавалерию. На высоких уровнях будет хорошая оборона замка от отрядов с большим количеством стеков дальников .