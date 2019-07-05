Fortnite или Apex Legends

Уже много времени прошло со времен войны Fortnite и Apex Legends. Пора подвести итоги.

Выводы будем делать по признакам описаным ниже.1. Динамика2. Системные требования3. Новички4. Новые механики5. ОбновленияПОЕХАЛИ1.ДинамикаFortniteВся игра проводится в движении. Сидеть в кусте не вариант, вас скорее всего заметят и убьют. Последняя часть игры, так называемые лейты - в основном это застройка и подлаливание соперника на его ошибках. Передохнуть получится только в середине игры, когда вы встречаете меньше оппонентов чем в начале, и то если у вас есть оружие и достаточно ресурсовюApex LegendsСитуация похожаяя на Fortnite, но все же есть и отличия. Возможность использовать навыки персонажа, паркур, подкаты, крайне увеличивают уровень динамики. Появляются также и новые тактические возможности.. Размеры карты подобраны так, чтобы все могли дойти до безопасной зоны — локация рассчитана на 60 человек, а не на привычные 80-100 игроков. Персонажи быстро двигаются, особенно с помощью некоторых ультимейтов, а с горки и вовсе можно проскользить с двойным ускорением.2.Системные требованияСистемные требования, а именно разница в них не чувствуется, но если у вас слабый компьютер, то овладеть Fortnite будет гораздо сложнее из-за его оптимизации. А так на средних компьютерах вы вполне можете наслождаться игрой.Даже на несколько устаревших системах игра будет работать и выдавать честные 30 FPS. При этом графика на низких настройках не будет сильно резать глаз, а серьезные задержки появятся лишь в оживленных боевых действиях. Мои Intel i5-2500 и NVIDIA GTX 1050 Ti отлично справляются со средней графикой без просадок ниже 60 FPS. Что уж говорить про все последующие поколения.3. НовичкиХайп как Apex так и Fortnite прошел и новичков туда приходит не так много как на старте, учитывая что обе игры бесплатные.А где же новичку освоиться проще в Fortnite или в Apex? Давайте разберемся. Новику в Fortnite придется много усиленно тренироваться чтобы достигнуть хотя бы среднего скилла. Все из-за строительства, перед новичком ставят стену и он оказывается в неудобном положении. Что же касается Apex Legends, если человек хоть немного знаком с играми жанра FPS, то освоиться игроку будет гораздо легче. Механика стрельбы похожа на некоторые шутеры.4.Новые механикиFortniteСтроительство. С одной стороны это интересно, с другой это крайне сложно для новых игрков.Apex LegendsСовмещение навыков паркура и навыков персонажей.5.ОбновленияДля обоих игр часто выходят новые и интересные обновления. А Fortnite стал даже основателем такой системы как Battle pass и Season. Популярной системы использующейся во многих играх.Для одних Fortnite лучше Apex Legends, и наоборот. Обе игры хорошие и достойны внимания. Выбор только за вами.