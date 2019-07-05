Fortnite или Apex Legends

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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Fortnite или Apex Legends

StrNght4 avatar

StrNght4

July 5, 2019 at 11:29 AM

Уже много времени прошло со времен войны Fortnite  и Apex Legends. Пора подвести итоги.


Выводы будем делать по признакам описаным ниже.
1. Динамика
2. Системные требования
3. Новички
4. Новые механики
5. Обновления

ПОЕХАЛИ

1.Динамика
 Fortnite
Вся игра проводится в движении. Сидеть в кусте не вариант, вас скорее всего заметят и убьют. Последняя часть игры, так называемые лейты - в основном это застройка и подлаливание соперника на его ошибках. Передохнуть получится только в середине игры, когда вы встречаете меньше оппонентов чем в начале, и то если у вас есть оружие и достаточно ресурсовю
Apex Legends
Ситуация похожаяя на Fortnite, но все же есть и отличия. Возможность использовать навыки персонажа, паркур, подкаты, крайне увеличивают уровень динамики. Появляются также и новые тактические возможности.
В отличие от других «королевских битв», в Apex нет транспорта. Размеры карты подобраны так, чтобы все могли дойти до безопасной зоны — локация рассчитана на 60 человек, а не на привычные 80-100 игроков. Персонажи быстро двигаются, особенно с помощью некоторых ультимейтов, а с горки и вовсе можно проскользить с двойным ускорением. 


2.Системные требования
Системные требования, а именно разница в них не чувствуется, но если у вас слабый компьютер, то овладеть Fortnite будет гораздо сложнее из-за его оптимизации. А так на средних компьютерах вы вполне можете наслождаться игрой.
В Apex Legends отличная оптимизация. Даже на несколько устаревших системах игра будет работать и выдавать честные 30 FPS. При этом графика на низких настройках не будет сильно резать глаз, а серьезные задержки появятся лишь в оживленных боевых действиях. Мои Intel i5-2500 и NVIDIA GTX 1050 Ti отлично справляются со средней графикой без просадок ниже 60 FPS. Что уж говорить про все последующие поколения.

3. Новички
Хайп как Apex так и Fortnite прошел и новичков туда приходит не так много как на старте, учитывая что обе игры бесплатные.
А где же новичку освоиться проще в Fortnite или в Apex? Давайте разберемся. Новику в Fortnite придется много усиленно тренироваться чтобы достигнуть хотя бы среднего скилла. Все из-за строительства, перед новичком ставят стену и он оказывается в неудобном положении. Что же касается Apex Legends, если человек хоть немного знаком с играми жанра FPS, то освоиться игроку будет гораздо легче. Механика стрельбы похожа на некоторые шутеры.

4.Новые механики
Fortnite
Строительство. С одной стороны это интересно, с другой это крайне сложно для новых игрков.
Apex Legends
Совмещение навыков паркура и навыков персонажей.


5.Обновления

Для обоих игр часто выходят новые и интересные обновления. А Fortnite стал даже основателем такой системы как Battle pass и Season. Популярной системы использующейся во многих играх.



Для одних Fortnite лучше Apex Legends, и наоборот. Обе игры хорошие и достойны внимания. Выбор только за вами.
_10835 avatar

_10835

July 6, 2019 at 06:08 PM

Apex получше будет, но это уже от компа/лич. предпочтений выбор
rwon avatar

rwon

July 7, 2019 at 04:03 PM

Apex получше будет,
VanyGamer2008 avatar

VanyGamer2008

July 7, 2019 at 09:41 PM

ну я конечно не сужу Apex но всеже Fortnite вышел раньше также как и пабг хотя фортнайт вышел позже пабга по этому играйте во что хотите


yakuza_666 avatar

yakuza_666

July 8, 2019 at 04:07 PM

Apex вкратце жёсткая рекламная компания с хитмейкерами.
3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

July 9, 2019 at 01:47 PM

В Apex-e опомниться не успеваешь, как вокруг то и дело что то происходит. Динамика бешенная, не успеваешь сориентироваться...
nikita10opmil avatar

nikita10opmil

July 9, 2019 at 01:49 PM

Привет
evseevegor1188 avatar

evseevegor1188

July 9, 2019 at 01:58 PM

крутяк
akira_yukio avatar

akira_yukio

July 9, 2019 at 07:23 PM

Каждому свое )

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