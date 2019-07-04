Всем привет! :) Это моя статейка по игре CB! (P.s я не пользовался не какими информативными сайтами, и писал все вручную! В некоторых моментах я может быть допущу ошибку! Все предложения, и ошибки пишете в комментарии)

1. Вступление. Всем привет! Сегодня я вам расскажу про такую игру как CB (C - Counter, B - Blox (CounterBlox)), на платформе Roblox :).(Детальнее про Roblox я рассказывал в своей прошлой статье, не забудьте заглянуть :))



CB - Это некий клон CS:GO, на платформе Roblox. На данный момент CB находиться в топ популярных. В нее играют люди которые просто хотят повеселиться, или же, у кого CS:GO не тянет :(... Ну не нужно говорить о плохом, ведь CB отлично справлятьеся со своей работой!Красивые скины, пророботанные оружия, красивая местность - все это в CB! ((Интересный факт) Первая версия CB называлась CB:RO (Counter Blox: Roblox Offensive), Далее называлась CB:R (Counterblox:Remasted), ну а теперь CB (Старая версия щё сохранилась, и сейчас она называеться CB:OLD, думаю расшифровывать не нужно))Как я раньше сказал, CB - это клон CS:GO, поэтому вы также должны выбрать сторону, а именно КТ (Контер - террористы), и Т (Террористы).Есть 2 вида режима игры, а именно, и с. Режим - Закладку бомбы наверное знают даже младенцы, но я все же расскажу что надо делать. Задача террористов - заложить бомбу на двух точках (A, B). задача Контер - Террористов не дать взорвать один из обьектов. Здесь есть и другой вариант, как выиграть, а именно уничтожить противоположную команду.Спасение заложников. Террористы удерживают заложников. Задача контер террористов спасти заложников, и уложиться в время. Задача Террористов, не позволять КТ унести заложников. Как и в другом режиме есть и другой способ выиграть - уничтожить всю команду.Что бы получить скины, вам не обходимо заработать "POINT" для того, что бы открыть кейс. ЗА 1 выигранный матч даеться 10 Point - ов.вы можете выбить скин начиная от пистолета, заканчивая ножами.Выпавший скин, вы можете выбрать у себя в Inventory (Инвентаре).также вы можете обмениваться скинами, перейдя на trade сервер. иногда ютюберы раздают ножы, поэтому вы должны быть бдительными :).ну а из ножей есть следующие:1.Керамбит2.Нож - Бабочка3.Фальшион4.Нож М9, или же bayonet.5.Охотничий нож.6.Стандартные.Ну, самое главное рассказал! Надеюсь тебе понравилось! Если так то поставь 5 звезд, и напиши теплый комментарий :)!Ну а я с вами не прощаюсь, ещё увидимся!