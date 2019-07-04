Дождь

Gem176

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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
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novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Назад к форуму От пользователей

CB (CB:RO (ROBLOX))

qtype avatar

qtype

July 4, 2019 at 11:12 AM

Всем привет! :) Это моя статейка по игре CB! (P.s я не пользовался не какими информативными сайтами, и писал все вручную! В некоторых моментах я может быть допущу ошибку! Все предложения, и ошибки пишете в комментарии)


1. Вступление. Всем привет! Сегодня я вам расскажу про такую игру как CB (C - Counter, B - Blox (CounterBlox)), на платформе Roblox :).(Детальнее про Roblox я рассказывал в своей прошлой статье, не забудьте заглянуть :))
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2.Что же это за игра? CB - Это некий клон CS:GO, на платформе Roblox. На данный момент CB находиться в топ популярных. В нее играют люди которые просто хотят повеселиться, или же, у кого CS:GO не тянет :(... Ну не нужно говорить о плохом, ведь CB отлично справлятьеся со своей работой!Красивые скины, пророботанные оружия, красивая местность - все это в CB! ((Интересный факт) Первая версия CB называлась CB:RO (Counter Blox: Roblox Offensive), Далее называлась CB:R (Counterblox:Remasted), ну а теперь CB (Старая версия щё сохранилась, и сейчас она называеться CB:OLD, думаю расшифровывать не нужно))
3.Что тут надо делать?Как я раньше сказал, CB - это клон CS:GO, поэтому вы также должны выбрать сторону, а именно КТ (Контер - террористы), и Т (Террористы).Есть 2 вида режима игры, а именно закладка бомбы, и спасение заложников. Режим - Закладку бомбы наверное знают даже младенцы, но я все же расскажу что надо делать. Задача террористов - заложить бомбу на двух точках (A, B). задача Контер - Террористов не дать взорвать один из обьектов. Здесь есть и другой вариант, как выиграть, а именно уничтожить противоположную команду.Спасение заложников. Террористы удерживают заложников. Задача контер террористов спасти заложников, и уложиться в время. Задача Террористов, не позволять КТ унести заложников. Как и в другом режиме есть и другой способ выиграть - уничтожить всю команду.
4. Я ХОЧУ СКИНЫ!Что бы получить скины, вам не обходимо заработать "POINT" для того, что бы открыть кейс. ЗА 1 выигранный матч даеться 10 Point - ов.вы можете выбить скин начиная от пистолета, заканчивая ножами.
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Выпавший скин, вы можете выбрать у себя в Inventory (Инвентаре).также вы можете обмениваться скинами, перейдя на trade сервер. иногда ютюберы раздают ножы, поэтому вы должны быть бдительными :).
ну а из ножей есть следующие:
1.Керамбит
2.Нож - Бабочка                                
3.Фальшион                                
4.Нож М9, или же bayonet.                          
5.Охотничий нож.                                            
6.Стандартные.                                               
5.Конец :)Ну, самое главное рассказал! Надеюсь тебе понравилось! Если так то поставь 5 звезд, и напиши теплый комментарий :)!
Ну а я с вами не прощаюсь, ещё увидимся!
Vezet avatar

Vezet

July 4, 2019 at 06:42 PM

:thumbsup:
EnnexBro avatar

EnnexBro

July 4, 2019 at 08:23 PM

Красиво я согласен дада все чотко.
MrPeredoz avatar

MrPeredoz

July 4, 2019 at 09:34 PM

:thumbsup:
akira_yukio avatar

akira_yukio

July 5, 2019 at 01:14 PM

Чудесно )
Fjdyjgra avatar

Fjdyjgra

July 5, 2019 at 02:33 PM

Крутая игра
rox_ivan2010 avatar

rox_ivan2010

January 12, 2022 at 11:29 PM

хотел узнать как подобрать оружие с пола
NaNGalaxy avatar

NaNGalaxy

January 13, 2022 at 03:39 AM

о понимаю

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