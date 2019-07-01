Call of Duty:Modern Warfare (2019)

Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Дождь

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
Войдите, чтобы начать общение в чате

40

0/160

Назад к форуму От пользователей

Call of Duty:Modern Warfare (2019)

Nemo_Leyn avatar

Nemo_Leyn

July 1, 2019 at 05:52 AM

 Всем большой привет! Я уже писал статью о колде,но в этот раз поговорим о новой части CALL OF DUTY MODERN WARFARE (2019)

                                                                                          >>>>>>>> ВНИМАНИЕ! <<<<<<<

 Если вы не проходили предыдущие части - (MW 1-2-3, Трейлер MW 2019) То скорее идите смотреть прохождения,потому что вы не поймёте о чём эта статья и я не получу от вас оценку(

 Приятного чтения!


 АВЕ КОДЕРЫ! На связи тот же самый Лейн, я уже писал подобную статью,но теперь поговорим о новой части ( не мобилка!)

 На этот раз у нас в гостях - CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2019!!!

                                                  Да,вы не ослышались! 

ЭТО НОВАЯ ЧАСТЬ,КОТОРУЮ ВСЕ ЖДАЛИ ОЧЕНЬ ДОЛГО!

В этой статье вас ждёт очень многое! Все миссии,погибшие персонажи,что нас ждёт в этой части,какие плюхи будут за предзаказ,всё что нельзя,а что можно - как вы любите)

 (Да и я в том числе,ведь я прошёл все части этой франшизы и мне дико понравилась серия MODERN WARFARE) 

 ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ call of duty modern warfare 2019

Это изображения от главных директоров  студии,которая будет разрабатывать саму колду MW 2019 

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ call of duty modern warfare 2019

 На них уже ясно,что нас ждёт другая война - т.е не будет злых русских,будут все злые и добрые. Разработчики настолько вдохновились миссией  " Ни слова по русски ", что игра будет эмоциональной для всех геймеров.

 ВНИМАНИЕ! 

  • Игра будет разрабатываться на новом движке
НЕ БУДЕТ РЕЖИМОВ БАТЛ РОЯЛЯ И ДОП.КОНТЕНТА, ИБО РАЗРАБОТЧИКИ ХОТЯТ БОЛЬШЕ ОНЛАЙНА

ЭТО НЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧАСТИ МВ3 - ЭТО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ (ВОЗМОЖНО БУДЕТ ПРАЙС СОУП ГОУСТ)

В КОНЦЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КАМПАНИИ ВАС ЖДУТ ПЛЮХИ

НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ ДОРОГУЩИЙ ПРЕДЗАКАЗ, НЕ ЗНАЯ ПЛЮХ,ИБО ЭТО ПУСТАЯ ПОКУПКА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!

 ВНИМАНИЕ!!!

 Вы ознакомились со всем,теперь поговорим о чём будет эта часть.

 Возможно вернутся наши погибшие товарищи GHOST, SOAP, YURIY, ROACH 

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð³Ð¾ÑÑÑ ÑÐ¾ÑÐ¿ Ð¿ÑÐ°Ð¹Ñ Ð¸ ÑÐ¾ÑÑ

 Помните,что Прайс убил Макарова в последней миссии MW 3 "Прах к праху" ?

Именно когда он закурил сигарету у него потекла кровь,поэтому возможно,что он тоже умер,но в этой части он моложе и его озвучивает другой актёр!

 Роуча и Гоуста убил Шепард ( плохой генерал и владелец shadowcompany) 

 Соуп же погиб от раны,когда упал с Юрием с вышки (поверьте,было очень больно)

Ликуйте! Будет очень масштабно ведь: Новый движок,плюхи,все персонажи возможно вернутся,мы будем играть за злых и добрых. Это очень круто,кодеры!

 Сам же я буду покупать либо на PC либо на ps4,ведь будет кроссплейинг между всеми платформами - это очень полезная вещь!

Напоследок скажу вам : Покупайте всё с умом,возможно у вас либо не потянет,либо не понравится данная часть. Но всё равно траяч, инфинити ворд и sledhergames никогда нас не подводили,кроме частей black ops 3, iw , cod ghosts.

 Желаю вам дождаться данной прекраснейшей игры и поиграть в это чудо!!! А у меня всё!!!!!!!

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

July 1, 2019 at 01:32 PM

Вот это да, игра детства оживает на глазах! очень жду выхода игры
amyxiano avatar

amyxiano

July 1, 2019 at 02:50 PM

Пока всё интересно выглядит.
_27037 avatar

_27037

July 8, 2019 at 12:33 PM

варвейс х*йня и все кто в неё играют это 10летние школьники
kolanrial avatar

kolanrial

June 17, 2020 at 01:58 AM

игра ахуенная качайте все без сомнений
RobMyx avatar

RobMyx

June 17, 2020 at 02:15 AM

ееееее
dolka99 avatar

dolka99

June 19, 2020 at 11:42 AM

Класно
pupkalupka avatar

pupkalupka

June 19, 2020 at 06:50 PM

плохая игра, во всех пунктах плохая
Lined1234 avatar

Lined1234

June 19, 2020 at 11:30 PM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vanyakachok1 avatar

Vanyakachok1

June 19, 2020 at 11:38 PM

jxjdj
Ponchik585 avatar

Ponchik585

June 20, 2020 at 02:01 AM

ВсЕм ПрИвЕт!
Ponchik585 avatar

Ponchik585

June 20, 2020 at 02:02 AM

Никогда не играл только слышал.)
FIRE525 avatar

FIRE525

June 20, 2020 at 09:59 AM

очень крутая игра хотелось бы поиграть
138iq avatar

138iq

June 24, 2020 at 02:21 AM

calo dyti)
chipi1 avatar

chipi1

June 24, 2020 at 05:19 AM

норм вроде
Makoskos avatar

Makoskos

August 8, 2020 at 03:55 PM

алаладллс
pyania775 avatar

pyania775

August 11, 2020 at 11:43 PM

минуси и плюсы и да также и сюжет статье ставлю 10/10
MockyYouTube avatar

MockyYouTube

October 10, 2020 at 05:22 PM

Лол ребят есть такой ютубер Спектор - тоже калду снимает здоровается Авы Кодеры да и ваще тут текст перекопирован

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Call of Duty:Modern Warfare (2019) на форуме От пользователей на Gamehag