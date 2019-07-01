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Nemo_Leyn
July 1, 2019 at 05:52 AM
Всем большой привет! Я уже писал статью о колде,но в этот раз поговорим о новой части CALL OF DUTY MODERN WARFARE (2019)
>>>>>>>> ВНИМАНИЕ! <<<<<<<
Если вы не проходили предыдущие части - (MW 1-2-3, Трейлер MW 2019) То скорее идите смотреть прохождения,потому что вы не поймёте о чём эта статья и я не получу от вас оценку(
Приятного чтения!
АВЕ КОДЕРЫ! На связи тот же самый Лейн, я уже писал подобную статью,но теперь поговорим о новой части ( не мобилка!)
На этот раз у нас в гостях - CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2019!!!
Да,вы не ослышались!
ЭТО НОВАЯ ЧАСТЬ,КОТОРУЮ ВСЕ ЖДАЛИ ОЧЕНЬ ДОЛГО!
В этой статье вас ждёт очень многое! Все миссии,погибшие персонажи,что нас ждёт в этой части,какие плюхи будут за предзаказ,всё что нельзя,а что можно - как вы любите)
(Да и я в том числе,ведь я прошёл все части этой франшизы и мне дико понравилась серия MODERN WARFARE)
Это изображения от главных директоров студии,которая будет разрабатывать саму колду MW 2019
На них уже ясно,что нас ждёт другая война - т.е не будет злых русских,будут все злые и добрые. Разработчики настолько вдохновились миссией " Ни слова по русски ", что игра будет эмоциональной для всех геймеров.
ВНИМАНИЕ!
ЭТО НЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧАСТИ МВ3 - ЭТО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ (ВОЗМОЖНО БУДЕТ ПРАЙС СОУП ГОУСТ)
В КОНЦЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КАМПАНИИ ВАС ЖДУТ ПЛЮХИ
НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ ДОРОГУЩИЙ ПРЕДЗАКАЗ, НЕ ЗНАЯ ПЛЮХ,ИБО ЭТО ПУСТАЯ ПОКУПКА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!
ВНИМАНИЕ!!!
Вы ознакомились со всем,теперь поговорим о чём будет эта часть.
Возможно вернутся наши погибшие товарищи GHOST, SOAP, YURIY, ROACH
Помните,что Прайс убил Макарова в последней миссии MW 3 "Прах к праху" ?
Именно когда он закурил сигарету у него потекла кровь,поэтому возможно,что он тоже умер,но в этой части он моложе и его озвучивает другой актёр!
Роуча и Гоуста убил Шепард ( плохой генерал и владелец shadowcompany)
Соуп же погиб от раны,когда упал с Юрием с вышки (поверьте,было очень больно)
Ликуйте! Будет очень масштабно ведь: Новый движок,плюхи,все персонажи возможно вернутся,мы будем играть за злых и добрых. Это очень круто,кодеры!
Сам же я буду покупать либо на PC либо на ps4,ведь будет кроссплейинг между всеми платформами - это очень полезная вещь!
Напоследок скажу вам : Покупайте всё с умом,возможно у вас либо не потянет,либо не понравится данная часть. Но всё равно траяч, инфинити ворд и sledhergames никогда нас не подводили,кроме частей black ops 3, iw , cod ghosts.
Желаю вам дождаться данной прекраснейшей игры и поиграть в это чудо!!! А у меня всё!!!!!!!
_Gladiator_
July 1, 2019 at 01:32 PM
amyxiano
July 1, 2019 at 02:50 PM
_27037
July 8, 2019 at 12:33 PM
kolanrial
June 17, 2020 at 01:58 AM
RobMyx
June 17, 2020 at 02:15 AM
dolka99
June 19, 2020 at 11:42 AM
pupkalupka
June 19, 2020 at 06:50 PM
Lined1234
June 19, 2020 at 11:30 PM
Vanyakachok1
June 19, 2020 at 11:38 PM
Ponchik585
June 20, 2020 at 02:01 AM
Ponchik585
June 20, 2020 at 02:02 AM
FIRE525
June 20, 2020 at 09:59 AM
138iq
June 24, 2020 at 02:21 AM
chipi1
June 24, 2020 at 05:19 AM
Makoskos
August 8, 2020 at 03:55 PM
pyania775
August 11, 2020 at 11:43 PM
MockyYouTube
October 10, 2020 at 05:22 PM
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