Всем большой привет! Я уже писал статью о колде,но в этот раз поговорим о новой части CALL OF DUTY MODERN WARFARE (2019)

>>>>>>>> ВНИМАНИЕ! <<<<<<<

Если вы не проходили предыдущие части - (MW 1-2-3, Трейлер MW 2019) То скорее идите смотреть прохождения,потому что вы не поймёте о чём эта статья и я не получу от вас оценку(

Приятного чтения!

АВЕ КОДЕРЫ! На связи тот же самый Лейн, я уже писал подобную статью,но теперь поговорим о новой части ( не мобилка!)

На этот раз у нас в гостях - CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2019!!!

Да,вы не ослышались!

ЭТО НОВАЯ ЧАСТЬ,КОТОРУЮ ВСЕ ЖДАЛИ ОЧЕНЬ ДОЛГО!

В этой статье вас ждёт очень многое! Все миссии,погибшие персонажи,что нас ждёт в этой части,какие плюхи будут за предзаказ,всё что нельзя,а что можно - как вы любите)

(Да и я в том числе,ведь я прошёл все части этой франшизы и мне дико понравилась серия MODERN WARFARE)

Это изображения от главных директоров студии,которая будет разрабатывать саму колду MW 2019

На них уже ясно,что нас ждёт другая война - т.е не будет злых русских,будут все злые и добрые. Разработчики настолько вдохновились миссией " Ни слова по русски ", что игра будет эмоциональной для всех геймеров.

ВНИМАНИЕ!

Игра будет разрабатываться на новом движке

НЕ БУДЕТ РЕЖИМОВ БАТЛ РОЯЛЯ И ДОП.КОНТЕНТА, ИБО РАЗРАБОТЧИКИ ХОТЯТ БОЛЬШЕ ОНЛАЙНА

ЭТО НЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧАСТИ МВ3 - ЭТО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ (ВОЗМОЖНО БУДЕТ ПРАЙС СОУП ГОУСТ)

В КОНЦЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КАМПАНИИ ВАС ЖДУТ ПЛЮХИ

НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ ДОРОГУЩИЙ ПРЕДЗАКАЗ, НЕ ЗНАЯ ПЛЮХ,ИБО ЭТО ПУСТАЯ ПОКУПКА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!

ВНИМАНИЕ!!!

Вы ознакомились со всем,теперь поговорим о чём будет эта часть.

Возможно вернутся наши погибшие товарищи GHOST, SOAP, YURIY, ROACH

Помните,что Прайс убил Макарова в последней миссии MW 3 "Прах к праху" ?

Именно когда он закурил сигарету у него потекла кровь,поэтому возможно,что он тоже умер,но в этой части он моложе и его озвучивает другой актёр!

Роуча и Гоуста убил Шепард ( плохой генерал и владелец shadowcompany)

Соуп же погиб от раны,когда упал с Юрием с вышки (поверьте,было очень больно)

Ликуйте! Будет очень масштабно ведь: Новый движок,плюхи,все персонажи возможно вернутся,мы будем играть за злых и добрых. Это очень круто,кодеры!

Сам же я буду покупать либо на PC либо на ps4,ведь будет кроссплейинг между всеми платформами - это очень полезная вещь!

Напоследок скажу вам : Покупайте всё с умом,возможно у вас либо не потянет,либо не понравится данная часть. Но всё равно траяч, инфинити ворд и sledhergames никогда нас не подводили,кроме частей black ops 3, iw , cod ghosts.

Желаю вам дождаться данной прекраснейшей игры и поиграть в это чудо!!! А у меня всё!!!!!!!