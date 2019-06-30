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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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JailBreak в Roblox

Vezet avatar

Vezet

June 30, 2019 at 11:37 PM

В этой статье рассказано о режиме из популярной игры Roblox. Этот режим называется JailBreak, в котором надо задерживать преступников, сбегать из тюрьмы за преступника и т.д.


JailBreak в Roblox создан игроком asimo3089 1 января 2017 года. Это самый популярный режим в Roblox!
Суть режима заключается в том, что игрок должен сбежать из тюрьмы (за преступника), либо же задержать преступников (игра за полицейского).
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Игра начинается с того, что у вас есть выбор персонажа, за кого вы будете играть (преступник или полицейский)
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Если вы выбираете игру за Преступника, то ваша цель сбежать из тюрьмы, в которой вы появились. Если вы играете за Полицейского, то ваша цель не дать сбежать преступникам из тюрьмы.
Есть несколько способов сбежать из тюрьмы:
 1. Забрать карту у полицейского (для этого надо подойти к нему и нажать английскую E). Карта откроет доступ к дверям!
2. Сбежать по канализации (подойти к полицейскому участку, там будет люк, надо открыть его и бежать до самого конца, снова открыть люк и бежать к машине (или в сторону, если есть полицейский :D)). Самый эффективный способ!
3. Взорвать стену (как вышел из камеры, надо выйти на улицу и когда подбежал ко второму зданию повернуть направо, после чего взрывать стену. Но это самый опасный способ, т.к. вас успеют задержать, если не поторопиться!).
4. Сломать электрощит ( он находится возле полицейского участка, ломать его надо с помощью нажатия клавиши F, после чего откроются ворота, а дальше надо поднять решётку и проползти под ней, после этого можно сбежать либо с ключ-картой через ворота, либо через канализацию).
5. С помощью помогающих полицейских или сбежавших преступников (например можно сбежать на вертолёте).
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После того, как вы сбежали за преступника, вы можете либо помогать другим сбегать, либо грабить другие места.
Также вы можете покупать и брать машины, самолёты.
bjnPLFYESyhfssRrZBHftzHEsrGsiv.png
Вы можете поменять текстуру, шины и т.д. у машины. У вертолёта можно поменять только текстуру и текстуру стекла.
Места, которые преступники могут грабить:
Банк, ювелирный магазин, музей, поезд, магазин пончиков, заправку.
Во всех этих местах надо быть осторожно. Ведь в некоторых из них расположены лазерный ловушки, а куда-то могут и полицейские прийти!
TNt4JdKJCrhvCsELNBHc0IdOHbrmog.jpg
Кстати, в некоторых магазинах работают разработчики игры (это боты).
RmOySt3VQbR1ADvG6uwQeV2x8zkk55.png
После ограбления надо приехать на криминальную базу и сдать всё награбленное коллекторам.
IR99MtAz7gmkRMj9owP8iAPd0UnEGD.png
Играя за полицейского, вы можете арестовывать сбежавших преступников.
За арест тоже можно получить деньги. Чем опаснее преступник, тем больше зарплата за его поимку!
evcSvQb8zk36DC0Edc3g6eqAvPDduE.png
В игре также присутствуют уровни полицейского и преступника. Эти уровни показывают опытность игрока в этом деле. Некоторые уровни открывают доступы к новым базам. Например с 10 уровня полицейского открывается секретный бункер полицейских, где можно проследить за всеми игроками с помощью карты.
A28HXIycgPDRy5b0H4v3OUGkbKiEjX.jpg
Разработчики и сейчас продолжают обновлять этот режим, делая его ещё более интересней и захватывающей!
kFber3XMBGvL7Bhgb1FbDrUQ2XAAbB.jpg

Jekaaa avatar

Jekaaa

July 1, 2019 at 08:57 PM

В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я РАСКАЖУ КАК ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ КАМНИ ДУШ(КД)
ВО ПЕРВЫХ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРАДОЙ И ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО КД
ВТОРОЙ СПОСОБ СЛОЖНЕЙ НО ТЕРПЕЛИВЫМ СОЙДЁТ :МИНИ ИГРЫ НАПРИМЕР "ФРУКТОВАЯ ЗМЕЙКА"
ТРЕТИЙ: ПРИГЛАШАТЬ ДРУЗЕЙ И НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ НА ФОРУМЕ И ПОЛУЧИТЬ АШ 1000 КД!!!
ЗА ЭТИ КД МОЖНО КУПИТЬ СУНДУКИ ,КЕЙСЫ ИЛИ ПРЕОБРЕСТИ ДРУГИЕ ПОДАРКИ
GAMEHAG УДИВИТЕЛЬНЫЙ САЙТ С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И ТАК ЖЕ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ СТАТЬИ

Если вы вошли, зарегистрировались, подтвердили приём сообщений и закончили обучалку - у вас уже есть около 200 Камней Душ. Много это или мало, думаю, не важно. Мы не приложили пока никаких дополнительных усилий.



Теперь, после регистрации, взгляните на панель пользователя в правом верхнем углу экрана. Там есть счётчик ваших Камней Душ (на изображении обозначен красным), нажмите на него. Откроется панель с вариантами, как можно заработать КД. Сейчас мы займёмся двумя, отмеченными синим (Задания к играм) и зелёным (Предложения). Первые могут принести ~12,5к Камней, а количество заданий постоянно увеличивается. Еще 2 недели назад так можно было получить около 9к, а за 2700КД без проблем приобретёте ключ к Battlefield 3 в нашем магазине.

Предложения - это задания наших партнёров, за выполнение которых они предлагают свои призы. Если вы войдёте в данную панель, то увидите длинную череду квестов. В левом верхнем углу панели, также обозначенном зелёным цветом, есть ещё несколько таких списков («Стены»). Работы непочатый край. Конечно же, они также постоянно пополняются, а наши с вами возможности растут.

На панели, которую мы открыли в самом начале, нажав на счётчик Камней Душ, есть ещё способы получения камушков, но я рекомендую изучить их самостоятельно.

Перейду к тому, что было введено Gamehagом совсем недавно - Кейсы и Руны.

Кейсы, они же сундуки или ящики в других языковых версиях портала, - это возможность выиграть призы, на которые у вас недостаточно КД, либо если вы любите
evseevegor1188 avatar

evseevegor1188

July 2, 2019 at 08:30 PM

Крутая статья!
sashawolfTOP avatar

sashawolfTOP

July 2, 2019 at 08:41 PM

я согласен!!! тот статья спасибо!!!
kosmo_b0t avatar

kosmo_b0t

July 3, 2019 at 01:15 AM

КЛЁВО
hecatonquiro avatar

hecatonquiro

July 3, 2019 at 01:30 AM

я подумал про джейлбрейк как у iPhone, а тут просто название режима игры

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JailBreak в Roblox на форуме От пользователей на Gamehag