В этой статье рассказано о режиме из популярной игры Roblox. Этот режим называется JailBreak, в котором надо задерживать преступников, сбегать из тюрьмы за преступника и т.д.JailBreak в Roblox
создан игроком asimo3089 1 января 2017 года
. Это самый популярный режим в Roblox
!
Суть режима заключается в том, что игрок должен сбежать из тюрьмы (за преступника), либо же задержать преступников (игра за полицейского).
Игра начинается с того, что у вас есть выбор персонажа, за кого вы будете играть (преступник или полицейский)
Если вы выбираете игру за Преступника
, то ваша цель сбежать из тюрьмы, в которой вы появились.
Если вы играете за Полицейского
, то ваша цель не дать сбежать преступникам из тюрьмы
.Есть несколько способов сбежать из тюрьмы:
1. Забрать карту у полицейского (для этого надо подойти к нему и нажать английскую E). Карта откроет доступ к дверям!
2. Сбежать по канализации (подойти к полицейскому участку, там будет люк, надо открыть его и бежать до самого конца, снова открыть люк и бежать к машине (или в сторону, если есть полицейский :D)). Самый эффективный способ!
3. Взорвать стену (как вышел из камеры, надо выйти на улицу и когда подбежал ко второму зданию повернуть направо, после чего взрывать стену. Но это самый опасный способ, т.к. вас успеют задержать, если не поторопиться!).
4. Сломать электрощит ( он находится возле полицейского участка, ломать его надо с помощью нажатия клавиши F, после чего откроются ворота, а дальше надо поднять решётку и проползти под ней, после этого можно сбежать либо с ключ-картой через ворота, либо через канализацию).
5. С помощью помогающих полицейских или сбежавших преступников (например можно сбежать на вертолёте).
После того, как вы сбежали за преступника
, вы можете либо помогать другим сбегать, либо грабить другие места
.
Также вы можете покупать и брать машины, самолёты.
Вы можете поменять текстуру, шины и т.д. у машины. У вертолёта можно поменять только текстуру и текстуру стекла
. Места, которые преступники могут грабить:Банк, ювелирный магазин, музей, поезд, магазин пончиков, заправку.
Во всех этих местах надо быть осторожно.
Ведь в некоторых из них расположены лазерный ловушки, а куда-то могут и полицейские прийти! Кстати, в некоторых магазинах работают разработчики игры (это боты).
После ограбления надо приехать на криминальную базу и сдать всё награбленное коллекторам.
Играя за полицейского, вы можете арестовывать сбежавших преступников
.За арест тоже можно получить деньги. Чем опаснее преступник, тем больше зарплата за его поимку!
В игре также присутствуют уровни полицейского и преступника
. Эти уровни показывают опытность игрока в этом деле. Некоторые уровни открывают доступы к новым базам
. Например с 10 уровня полицейского открывается секретный бункер полицейских, где можно проследить за всеми игроками с помощью карты.
Разработчики и сейчас продолжают обновлять этот режим, делая его ещё более интересней и захватывающей!
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GAMEHAG УДИВИТЕЛЬНЫЙ САЙТ С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И ТАК ЖЕ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ СТАТЬИ
Если вы вошли, зарегистрировались, подтвердили приём сообщений и закончили обучалку - у вас уже есть около 200 Камней Душ. Много это или мало, думаю, не важно. Мы не приложили пока никаких дополнительных усилий.
Теперь, после регистрации, взгляните на панель пользователя в правом верхнем углу экрана. Там есть счётчик ваших Камней Душ (на изображении обозначен красным), нажмите на него. Откроется панель с вариантами, как можно заработать КД. Сейчас мы займёмся двумя, отмеченными синим (Задания к играм) и зелёным (Предложения). Первые могут принести ~12,5к Камней, а количество заданий постоянно увеличивается. Еще 2 недели назад так можно было получить около 9к, а за 2700КД без проблем приобретёте ключ к Battlefield 3 в нашем магазине.
Предложения - это задания наших партнёров, за выполнение которых они предлагают свои призы. Если вы войдёте в данную панель, то увидите длинную череду квестов. В левом верхнем углу панели, также обозначенном зелёным цветом, есть ещё несколько таких списков («Стены»). Работы непочатый край. Конечно же, они также постоянно пополняются, а наши с вами возможности растут.
На панели, которую мы открыли в самом начале, нажав на счётчик Камней Душ, есть ещё способы получения камушков, но я рекомендую изучить их самостоятельно.
Перейду к тому, что было введено Gamehagом совсем недавно - Кейсы и Руны.
Кейсы, они же сундуки или ящики в других языковых версиях портала, - это возможность выиграть призы, на которые у вас недостаточно КД, либо если вы любите
я согласен!!! тот статья спасибо!!!
я подумал про джейлбрейк как у iPhone, а тут просто название режима игры