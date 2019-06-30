JailBreak в Roblox

создан игроком1 января 2017 года. ЭтоСуть режима заключается в том, что игрок должен сбежать из тюрьмы (за преступника), либо же задержать преступников (игра за полицейского).Игра начинается с того, что у вас есть выбор персонажа, за кого вы будете играть (преступник или полицейский)Если вы выбираете игру за, то ваша цель сбежать из тюрьмы, в которой вы появились. Если вы играете за, то ваша цель не дать сбежать преступникам из тюрьмы.После того, как вы сбежали за, вы можете либо помогать другим сбегать, либо грабить другие места.Также вы можетеВы можетеМеста, которыеВо всех этих местах надо быть осторожно. Ведь в некоторых из них расположены лазерный ловушки, а куда-то могут и полицейские прийти!Кстати, в некоторых магазинахИграя за полицейского,За арест тоже можно получить деньги.В игре также присутствуют уровни полицейского и преступника. Эти уровни показывают опытность игрока в этом деле. Некоторые уровни открывают доступы к. Например с

Jekaaa

В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я РАСКАЖУ КАК ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ КАМНИ ДУШ(КД)

ВО ПЕРВЫХ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРАДОЙ И ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО КД

ВТОРОЙ СПОСОБ СЛОЖНЕЙ НО ТЕРПЕЛИВЫМ СОЙДЁТ :МИНИ ИГРЫ НАПРИМЕР "ФРУКТОВАЯ ЗМЕЙКА"

ТРЕТИЙ: ПРИГЛАШАТЬ ДРУЗЕЙ И НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ

ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ НА ФОРУМЕ И ПОЛУЧИТЬ АШ 1000 КД!!!

ЗА ЭТИ КД МОЖНО КУПИТЬ СУНДУКИ ,КЕЙСЫ ИЛИ ПРЕОБРЕСТИ ДРУГИЕ ПОДАРКИ

GAMEHAG УДИВИТЕЛЬНЫЙ САЙТ С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

И ТАК ЖЕ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ СТАТЬИ



Если вы вошли, зарегистрировались, подтвердили приём сообщений и закончили обучалку - у вас уже есть около 200 Камней Душ. Много это или мало, думаю, не важно. Мы не приложили пока никаких дополнительных усилий.







Теперь, после регистрации, взгляните на панель пользователя в правом верхнем углу экрана. Там есть счётчик ваших Камней Душ (на изображении обозначен красным), нажмите на него. Откроется панель с вариантами, как можно заработать КД. Сейчас мы займёмся двумя, отмеченными синим (Задания к играм) и зелёным (Предложения). Первые могут принести ~12,5к Камней, а количество заданий постоянно увеличивается. Еще 2 недели назад так можно было получить около 9к, а за 2700КД без проблем приобретёте ключ к Battlefield 3 в нашем магазине.



Предложения - это задания наших партнёров, за выполнение которых они предлагают свои призы. Если вы войдёте в данную панель, то увидите длинную череду квестов. В левом верхнем углу панели, также обозначенном зелёным цветом, есть ещё несколько таких списков («Стены»). Работы непочатый край. Конечно же, они также постоянно пополняются, а наши с вами возможности растут.



На панели, которую мы открыли в самом начале, нажав на счётчик Камней Душ, есть ещё способы получения камушков, но я рекомендую изучить их самостоятельно.



Перейду к тому, что было введено Gamehagом совсем недавно - Кейсы и Руны.



Кейсы, они же сундуки или ящики в других языковых версиях портала, - это возможность выиграть призы, на которые у вас недостаточно КД, либо если вы любите