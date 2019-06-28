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novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Grand Theft Auto 5 (GTA 5)

fhfos_opurs avatar

fhfos_opurs

June 28, 2019 at 12:02 PM

Перед вами богатая игра для богатых. Не в том смысле что она стоит 50 баксов, а в ощущениях которые возникают при игре.


Графика:
В первую очередь стоит сказать что нужно сначала потратить много времени на то чтобы настроить оптимально графическую составляющую игры, чтобы и фпс давало минимум 40-50, так как ниже уже становится не комфортно играть, и чтобы картинка при таких фпс была подобающей, я лично потратил на это около пол дня, может больше, пробовал и експериментировал с настройками и смотрел на фпс. Дам несколько советов по настройке, включаем пункт "Игнорировать предложенные ограничения", это снимит ограничения с памяти видеокарты и видяха будет более эффективно использоваться. Далее отключаем к чертям "Вертикальную синхронизайцию", не понимаю зачем её пихают в игры да ещё и включают по умолчанию, киберспортсмены всегда эту хрень отключают, так как она конкретно режет фпс, делает тормоза и плохую отзывчивость мышки. Я ещё не видел игры где верт. синхрон. была бы полезной. Также желательно отключать "Сглаживание", правда если у вас комп вытягивает и со сглаживанием то можно включать, но у кого комп средний лучше отключайте, сильно режет фпс. Остальные настройки уже по вашему усмотрению.


Физика:
Физические свойства транспортных средств настроены великолепно, каждая машина имеет свои характеристики, свою скорость, свою заносчивость на дорогах и маневренность. Если скажем дорога мокрая, то соответственно носить будет больше. И ещё машины в игре как кошки, всегда становятся на колеса, даже если вы упали полностью верх тормашками то достаточно колеса повернуть в лево или вправо, и машина перевернется на колеса. Да, это далеко не реалистично, но это допущение дает положительное впечатление от игры, так как при переворачивании вам не нужно срочно выбираться с авто и искать другое, достаточно перевернуться и ехать дальше, а ещё при переворачивании машины не взрываются, как было это в Сан-Андреасе, и сами машины стали более живучие, то-есть угробить машину полностью, нужно её основательно покоцать. Повреждения транспорта также влияет на передвижение его же, если например повреждено колесо, то вас будет тянуть в сторону, или вышел со строя двигатель, тогда машина заглохнет и т.д. Что ещё хочется сказать насчет физики, опять буду ругать людей и их физические свойства, в общем когда ты двигаешься пешком, то возникает такое ощущение что персонаж весит килограм 100, ну так медлительно передвигается капец просто, могли бы сделать какие-то допущение чтобы персонажи были пошустрее, а то уж слишком.

Оптимизация:
Оптимизация в игре странная. Черт его знает, может это только у меня такая странность. В общем у меня монитор 2K (2560x1440 px), игра выдает 50 фпс, когда же я меняю разрешение на FullHD (1920х1080 px) то фпс у меня вместо того чтобы подняться как обычно и бывает, он наоборот падает и к тому же очень сильно, в плоть до 20-30 фпс, что очень и очень странно. И поэтому играю в 2K. В целом фпс стабилен, просадок очень мало.

Сюжет:
В игре Rockstar-ОВЦЫ сделали ноу-хаю, введя в игру сразу 3 персонажа, между которыми можно переключаться, задумка очень интересная и свежая, что в свою очередь делает игру более интересной и занимательной. Три персонажа разные по характеру и привычкам. Майкл такой себе богатенький папаша который выручает с передряг своих незадачливых детей-подростков, дочурка сексуально-озабоченная, а синулька игровой задрот и балабол, да и жена изменница, трахается с кем попало и Майклу рога наставляет. Франклин это темнокожий парень из гетто, но который типа взялся за голову и хочет вести нормальную жизнь, но ввиду определенных обстоятельств и наличие соответствующих друзей он то и дело попадает в передряги. Тревор очень жестокий, суровый, вонючий, грязный дядько который за одно неловкое слово в свой адрес может запросто сгоряча замочить негодяя, причем изощренным способом и ему на всё насрать, именно он любитель всякой техники, и именно им в основном мы будем играть когда нужно летать на чем либо, или кранами что-то двигать или на подлодке плавать. В целом в игре эти парни совершают разные ограбления, убийства и т.д., всё как в ГТА.

Геймплей и Управление:
Разработчики очень постарались чтобы совместить клавиши управления с множествами транспорта которыми можно управлять. В игре очень много клавиш которыми можно делать что-либо, порой даже после 50% игры всёровно теряешься в клавишах, настолько в этом плане всё усложнено, на самолетах например куча клавиш, и повороты и добавить тягу и убавить её, и крены в лево в право, и нацеливание на цели и стрельба, всё это нужно контролировать чтобы нормально вести транспорт.

Итог:
Игра стоющая, рекомендую играть и наслаждаться, очень и очень много в игре возможностей и занятий, только в Тенисе можно застрять на часок, а уж про просто покататься улицами Лос Сантоса я уже и не говорю. Игра драйвовая, особенно круто намахивать копов, устраивать взрывы, и кстати рекомендую взорвать бензовоз, получится очень крутой взрыв. 
(с)  Creatis
Xomma avatar

Xomma

June 28, 2019 at 03:56 PM

Игра то чёткая,но требует мощи ПК
darkmoon4 avatar

darkmoon4

June 28, 2019 at 05:10 PM

За ПК ты сказал правельно
CrooZe avatar

CrooZe

June 28, 2019 at 08:35 PM

Хочу кд
grimgnau avatar

grimgnau

June 29, 2019 at 11:53 AM

Игра неплохая но сюжетик слабенький
sharic_xx avatar

sharic_xx

July 1, 2019 at 10:46 AM

хорошая игра

sharic_xx avatar

sharic_xx

July 1, 2019 at 10:46 AM

многим нравится
AlexTheAlex avatar

AlexTheAlex

July 2, 2019 at 10:42 PM

Игра крутая как для 15-го года, но, рано или поздно как и все надоедает.)
Nscafe avatar

Nscafe

July 3, 2019 at 12:35 PM

Хотелось бы поиграть...
tape_na_babkah2 avatar

tape_na_babkah2

July 3, 2019 at 12:38 PM

бро это не статья

evseevegor1188 avatar

evseevegor1188

July 3, 2019 at 05:40 PM

Крутая Игра
max4252 avatar

max4252

July 3, 2019 at 09:22 PM

Игра топ
amyxiano avatar

amyxiano

July 4, 2019 at 02:32 AM

Отличная игра. Вот бы RDR на pc.
AlexTheAlex avatar

AlexTheAlex

July 4, 2019 at 06:59 AM

Игра крутая

rikkir avatar

rikkir

July 4, 2019 at 09:12 AM

игра норм но багов там много как то не очень баги
rikkir avatar

rikkir

July 4, 2019 at 09:12 AM

а так игра норм
akira_yukio avatar

akira_yukio

July 5, 2019 at 01:21 PM

Интересный проект
skifen28 avatar

skifen28

July 5, 2019 at 02:34 PM

игра топ
romqeja avatar

romqeja

July 5, 2019 at 03:33 PM

хотелось бы поиграть но на PS а не PC
maxim_danilchak1310 avatar

maxim_danilchak1310

July 11, 2019 at 12:59 AM

на распродажах можно и прикупить
amyxiano avatar

amyxiano

July 11, 2019 at 03:25 AM

Мультиплеер долгоиграющий
homer5 avatar

homer5

July 11, 2019 at 02:33 PM

норм игра
homer5 avatar

homer5

July 11, 2019 at 02:34 PM

плюс в чат

homer5 avatar

homer5

July 11, 2019 at 02:34 PM

)))))

NAZAR222000 avatar

NAZAR222000

July 11, 2019 at 06:06 PM

Нормальная топовая игра
dima_g1g avatar

dima_g1g

July 11, 2019 at 06:08 PM

хачу гта
Mirkoshik avatar

Mirkoshik

July 11, 2019 at 06:37 PM

Не могу скачать долго
AlexeyL avatar

AlexeyL

July 11, 2019 at 07:28 PM

Классная игра.
Tharuk avatar

Tharuk

July 14, 2019 at 12:04 PM

Отличная игра если в неё не играть
AlexeyL avatar

AlexeyL

July 15, 2019 at 12:06 AM

Мой ноут её врядли потянет,а так норм.
kurdik_brabusov avatar

kurdik_brabusov

July 15, 2019 at 01:05 PM

Ограбления классные
Maxon88 avatar

Maxon88

July 15, 2019 at 01:54 PM

Спасибо за инфу!
kdjf avatar

kdjf

July 18, 2019 at 03:04 AM

Нормально,
Antonio_Kent avatar

Antonio_Kent

July 19, 2019 at 02:32 AM

игра класная стоит поиграть
Antonio_Kent avatar

Antonio_Kent

July 19, 2019 at 02:33 AM

класно
Genosse76 avatar

Genosse76

July 20, 2019 at 08:41 PM

крутая игра
sukinsin avatar

sukinsin

July 20, 2019 at 08:42 PM

ыфай2вфавй2
FAIRUCK avatar

FAIRUCK

July 22, 2019 at 01:42 AM

игра топ
headshot15 avatar

headshot15

July 23, 2019 at 05:48 AM

в мультиплиере хорошо играть
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

July 23, 2019 at 09:02 AM

Хороша,да SA лучше будет
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