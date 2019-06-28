Grand Theft Auto 5 (GTA 5)

Перед вами богатая игра для богатых. Не в том смысле что она стоит 50 баксов, а в ощущениях которые возникают при игре.

В первую очередь стоит сказать что нужно сначала потратить много времени на то чтобы настроить оптимально графическую составляющую игры, чтобы и фпс давало минимум 40-50, так как ниже уже становится не комфортно играть, и чтобы картинка при таких фпс была подобающей, я лично потратил на это около пол дня, может больше, пробовал и експериментировал с настройками и смотрел на фпс. Дам несколько советов по настройке, включаем пункт "Игнорировать предложенные ограничения", это снимит ограничения с памяти видеокарты и видяха будет более эффективно использоваться. Далее отключаем к чертям "Вертикальную синхронизайцию", не понимаю зачем её пихают в игры да ещё и включают по умолчанию, киберспортсмены всегда эту хрень отключают, так как она конкретно режет фпс, делает тормоза и плохую отзывчивость мышки. Я ещё не видел игры где верт. синхрон. была бы полезной. Также желательно отключать "Сглаживание", правда если у вас комп вытягивает и со сглаживанием то можно включать, но у кого комп средний лучше отключайте, сильно режет фпс. Остальные настройки уже по вашему усмотрению.Физические свойства транспортных средств настроены великолепно, каждая машина имеет свои характеристики, свою скорость, свою заносчивость на дорогах и маневренность. Если скажем дорога мокрая, то соответственно носить будет больше. И ещё машины в игре как кошки, всегда становятся на колеса, даже если вы упали полностью верх тормашками то достаточно колеса повернуть в лево или вправо, и машина перевернется на колеса. Да, это далеко не реалистично, но это допущение дает положительное впечатление от игры, так как при переворачивании вам не нужно срочно выбираться с авто и искать другое, достаточно перевернуться и ехать дальше, а ещё при переворачивании машины не взрываются, как было это в Сан-Андреасе, и сами машины стали более живучие, то-есть угробить машину полностью, нужно её основательно покоцать. Повреждения транспорта также влияет на передвижение его же, если например повреждено колесо, то вас будет тянуть в сторону, или вышел со строя двигатель, тогда машина заглохнет и т.д. Что ещё хочется сказать насчет физики, опять буду ругать людей и их физические свойства, в общем когда ты двигаешься пешком, то возникает такое ощущение что персонаж весит килограм 100, ну так медлительно передвигается капец просто, могли бы сделать какие-то допущение чтобы персонажи были пошустрее, а то уж слишком.Оптимизация в игре странная. Черт его знает, может это только у меня такая странность. В общем у меня монитор 2K (2560x1440 px), игра выдает 50 фпс, когда же я меняю разрешение на FullHD (1920х1080 px) то фпс у меня вместо того чтобы подняться как обычно и бывает, он наоборот падает и к тому же очень сильно, в плоть до 20-30 фпс, что очень и очень странно. И поэтому играю в 2K. В целом фпс стабилен, просадок очень мало.В игре Rockstar-ОВЦЫ сделали ноу-хаю, введя в игру сразу 3 персонажа, между которыми можно переключаться, задумка очень интересная и свежая, что в свою очередь делает игру более интересной и занимательной. Три персонажа разные по характеру и привычкам. Майкл такой себе богатенький папаша который выручает с передряг своих незадачливых детей-подростков, дочурка сексуально-озабоченная, а синулька игровой задрот и балабол, да и жена изменница, трахается с кем попало и Майклу рога наставляет. Франклин это темнокожий парень из гетто, но который типа взялся за голову и хочет вести нормальную жизнь, но ввиду определенных обстоятельств и наличие соответствующих друзей он то и дело попадает в передряги. Тревор очень жестокий, суровый, вонючий, грязный дядько который за одно неловкое слово в свой адрес может запросто сгоряча замочить негодяя, причем изощренным способом и ему на всё насрать, именно он любитель всякой техники, и именно им в основном мы будем играть когда нужно летать на чем либо, или кранами что-то двигать или на подлодке плавать. В целом в игре эти парни совершают разные ограбления, убийства и т.д., всё как в ГТА.Разработчики очень постарались чтобы совместить клавиши управления с множествами транспорта которыми можно управлять. В игре очень много клавиш которыми можно делать что-либо, порой даже после 50% игры всёровно теряешься в клавишах, настолько в этом плане всё усложнено, на самолетах например куча клавиш, и повороты и добавить тягу и убавить её, и крены в лево в право, и нацеливание на цели и стрельба, всё это нужно контролировать чтобы нормально вести транспорт.Игра стоющая, рекомендую играть и наслаждаться, очень и очень много в игре возможностей и занятий, только в Тенисе можно застрять на часок, а уж про просто покататься улицами Лос Сантоса я уже и не говорю. Игра драйвовая, особенно круто намахивать копов, устраивать взрывы, и кстати рекомендую взорвать бензовоз, получится очень крутой взрыв.(с) Creatis