Почему она так много весит ...???

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Дождь

Gem56

novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
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Почему она так много весит ...???

_23844 avatar

_23844

June 28, 2019 at 10:41 AM

В стиме 40-50 ггб это....
Weswer avatar

Weswer

June 28, 2019 at 12:20 PM

Физика
shahid_335 avatar

shahid_335

July 6, 2019 at 03:01 AM

По тому что очень много техники физика + доп модели для вида от первого лица
miniprodavec avatar

miniprodavec

July 8, 2019 at 05:10 AM

Да, это действительно большая проблема сегодня. Игры требуют слишком много места...
hobeas avatar

hobeas

July 8, 2019 at 03:13 PM

Ну игра популярная, физическая много игроков и т.д.
rwon avatar

rwon

July 8, 2019 at 06:55 PM

У вас также долго проверяют задание?
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

July 9, 2019 at 03:38 PM

Задание вообще не приняли, весит игра нормально. Мне предлагали по желанию скачать дополнительные файлы (звуки, текстуры и тд). Я отказался и играю дальше
Edward1111 avatar

Edward1111

July 9, 2019 at 06:10 PM

Ещё и текстуры догружать можно, и спасибо за то что необязательно
BeTOxA avatar

BeTOxA

July 9, 2019 at 08:46 PM

я пытался 3 раза сделать... новое мыло акк по ссылке и нифига... забил..
_mderator avatar

_mderator

July 9, 2019 at 09:41 PM

Очень много дополнительных файлов и текстур.
GenryFord_94 avatar

GenryFord_94

July 9, 2019 at 09:43 PM

Все круто)
Rotenberg avatar

Rotenberg

July 10, 2019 at 10:20 AM

это еще немного))

3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

August 2, 2019 at 01:47 PM

Всему виной качественные текстуры
FiFtiPuL020 avatar

FiFtiPuL020

August 5, 2019 at 07:10 PM

Это немного(для кого как),там очень много техники карт и хорошая графика(там 3 вида:Танки,флот,авиация)
gvard avatar

gvard

August 6, 2019 at 03:58 AM

Пытался я закачать её но не хватило терпения ждать - по 300 кб скорость качать 50 гигов да нафик надо
Zakhg avatar

Zakhg

August 9, 2019 at 03:25 PM

Норм

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