roblox jailbreak

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Pavasik
June 26, 2019 at 06:57 PM
Jaibreak:самая известная игра roblox она была сделана 1.6.17 в её посетило более 2.7 милиардов пользователей (создателей вы увидите ниже)
Ограбления в Jailbreak.Первые ограбления были банк и ювелирный магазин. Потом появился магазин пончиков. (теперь пончиками можно восстанавливать здоровье) Потом поезд с золотом (раньше были гранаты которые наносили урон игроку, часто убивали). Потом заправка. музей. Поезд с предметами. И наконец урановый завод.Он был сделан не давно,чем быстрее ты довезёшь уран до вулкана и сдашь создателю тем больше тебе дадут денег. В банк можно зайти только с ключ картой.Чтоб её добыть надо подойти сзади полицейского и зажать англ Е вы сможете украсть:пончик пистолет или ключ.А можно не обкрадывать полицейского а убить его с оружия.с него может выпасть пистолет либо ключ.Сейчас есть 4-5 видов банков и 4-5 видов ювелирных магазинов.
Orkhan2005
June 28, 2019 at 12:05 PM
Vezet
June 29, 2019 at 04:32 PM
orhanplay
June 29, 2019 at 10:39 PM
Safy1337
June 30, 2019 at 02:58 PM
anime4354544
July 4, 2020 at 12:10 PM
typhnkmeh_333
July 4, 2020 at 12:47 PM
Anonymous19014
July 4, 2020 at 01:41 PM
pokrztyz
July 4, 2020 at 01:50 PM
sanbest93
July 4, 2020 at 06:54 PM
Никита_Никитов
July 5, 2020 at 02:57 PM
Ale_si5005
July 7, 2020 at 02:27 AM
1E21E3R122
July 7, 2020 at 02:55 AM
Alexan5proKRUT
July 7, 2020 at 03:18 AM
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