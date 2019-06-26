roblox jailbreak

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Дождь

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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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roblox jailbreak

Pavasik avatar

Pavasik

June 26, 2019 at 06:57 PM

Jaibreak:самая известная игра roblox она была сделана 1.6.17 в её посетило более 2.7 милиардов пользователей (создателей вы увидите ниже) 


Ограбления в Jailbreak.

Первые ограбления были банк и ювелирный магазин. Потом появился магазин пончиков. (теперь пончиками можно восстанавливать здоровье) Потом поезд с золотом (раньше были гранаты которые наносили урон игроку, часто убивали). Потом заправка. музей. Поезд с предметами. И наконец урановый завод.Он был сделан не давно,чем быстрее ты довезёшь уран до вулкана и сдашь создателю тем больше тебе дадут денег. В банк можно зайти только с ключ картой.Чтоб её добыть надо подойти сзади полицейского и зажать англ Е вы сможете украсть:пончик пистолет или ключ.А можно не обкрадывать полицейского а убить его с оружия.с него может выпасть пистолет либо ключ.Сейчас есть 4-5 видов банков и 4-5 видов  ювелирных магазинов.
Оружия в Jailbreak.
В этой игре также есть оружия. Сначало вы сможете брать только пистолет. вам придется покупать дробовик АК-47, Uzi,гранатомёт и гранаты.Но для гранатомёта нужны пули а они стоят 10.000 так же и гранаты.Можно прицеливаться. Чтобы кинуть гранату надо задержать, навести на цель, отпустить  кнопку мыши.возле музея есть машина за 70.000 если она будет ехать то есть шанс что вы забросите гранату в кабину и она там взорвётся. Если стрельнуть с гранатомёта то куда вы стрельните там и появится огонь который будет наносить урон всем.он может потушится сам либо его можно затушить машиной за 175.000.
Интересный факты про Jailbreak.
Если стрельнуть по железной двери банка то пуля отскочит (если там будет полицейский может в него попасть).
Если полицейский зайдёт в банке в зону в которой забирается золото то все которые будут в помещении будут арестованы.
если выйти из  ювелирного магазина и на парашюте полететь вниз дотрагиваясь до стекла, вы можете залететь в ювелирный магазин обратно.
Машины в Jailbreak.
самая быстрая машина торпеда.Но к сожалению её скоро удалят и добавят другие у тех людей которые успели купить у них она останется а у других нет.потом идёт  бугатти потом арахид тоже её скоро удалят, потом монстр трак потом феррари потом ламборгини потом машина возле музея за 70.000 потом классическая, обычная. из мотоциклов простой и вольтбайк. Из вертолётов: обычный вертолёт, НЛО и военный вертолёт. Из лодок только одна джетски или гидроцикл.

Создатели  Jailbreak.
TFY4scyalO2FmxgTwEhC4nzuDnizqb.jpg1BSmnMpGpnsUeKoW9vzgPWoUEmXg7z.jpg  Asimo и Badcc(Badcc в золотой шляпе)
Если вы хотите поиграть в Jailbreak.
1)ссылка на регистрацию
https://www.roblox.com2)ссылка на Jailbreakhttps://www.roblox.com/games/606849621/Jailbreak-New-Robbery
Если вы что-то не поняли или не знаете где это напишите в комментариях! Оцените пожалуйста, я старался.Пока.
Orkhan2005 avatar

Orkhan2005

June 28, 2019 at 12:05 PM

Крута
Vezet avatar

Vezet

June 29, 2019 at 04:32 PM

Класс

orhanplay avatar

orhanplay

June 29, 2019 at 10:39 PM

классс
Safy1337 avatar

Safy1337

June 30, 2019 at 02:58 PM

класс коас
anime4354544 avatar

anime4354544

July 4, 2020 at 12:10 PM

хех , роблокс рулит
typhnkmeh_333 avatar

typhnkmeh_333

July 4, 2020 at 12:47 PM

uhtyhiyrjh funny
Anonymous19014 avatar

Anonymous19014

July 4, 2020 at 01:41 PM

Привет всем , как у вас денла , раскажите что нового
pokrztyz avatar

pokrztyz

July 4, 2020 at 01:50 PM

Люблю роблокс
sanbest93 avatar

sanbest93

July 4, 2020 at 06:54 PM

чуть подправить ошибки и оформление бы
Никита_Никитов avatar

Никита_Никитов

July 5, 2020 at 02:57 PM

Нанатвтв
Ale_si5005 avatar

Ale_si5005

July 7, 2020 at 02:27 AM

Че
1E21E3R122 avatar

1E21E3R122

July 7, 2020 at 02:55 AM

лол кек
Alexan5proKRUT avatar

Alexan5proKRUT

July 7, 2020 at 03:18 AM

Круто

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