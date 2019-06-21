Сегодня я расскажу о непростой истории очень хорошей игры

Речь пойдет об игре Contract Wars от российской компании разработчиков под названием Absolut Soft.



Данное чудо появилось на просторах интернета в конце 2010 года. Казалось бы, обычный шутер, сделанный на юнити, на коленке, ничего особенного, НО, эта игра доступна только через браузер и только в социальных сетях, таких как ОК, ВКонтакте, или Фейсбук.



На то время это был настоящий прорыв, потому что Warface с CS:GO свет увидел только в 2012, а сие творение имело неплохую графику движка Unity, так ко всему этому еще и работало в браузере, что позволяло запускать игру на довольно-таки слабыом ПК или Ноутбуке, имея при себе всего лишь Unity Web Player последней версии и какой-нибудь браузер.



Что представляет из себя игра:



Доселе невиданная ни в одном шутере система прокачки умений, являющаяся главной особенностью данной игры,а также поуровневая система исследования персонажа.







Система прокачки представляет из себя 6 веток, основанная на системе SP( Skill Point). SP - это очко умений, получаемое за повышение каждого ранга. Все ветки включают в себя умения общей стоимостью 400+ SP, что означает, что придется экономить и выбирать с умом, так как 5 SP вам даётся на старте игры, и 70 за прокачку всех уровней персонажа.



Первая - карьерист. Данная ветка не содержит в себе умений, исследуемых за SP. Это можно сказать ветка, позволяющая за донат ускорить прокачку персонажа, а также приобрести некоторые умения, влияющие напрямую на геймплей на время.



Вторая - разведчик. Ветка разведчика представляет собой умения обращения с пистолетами, такие как повышение их урона или точности. Также умения на скорострельность основного оружия и мобильность, позволяющую быстрее передвигаться с оружием, так как спринт в игре отсутствует. Так же в конце ветки умений есть доступ к уникальному ПП-19-01 Витязь. Доступ к такому оружию есть в конце каждой из веток развития за SP, то есть в карьеристе его нет, и покупается этот доступ за некоторое количество GP( Gold Point), это уже является донатной валютой.



Третья - штурмовик. Данная ветка отвечает за прокачку некоторой живучести вашего персонажа на поле боя, включающая хп и броню. Также повышение урона и пробиваемости брони основного оружия. На пике своего развития открывает нам доступ к двум оружиям штурмовика, а именно Сайга FA( Full Auto ) - зажимной 20-ти зарядный дробовик ( имба да и только ) и АС ВАЛ Мод.3 - Придуманная разработчиками, модернизированная версия АС ВАЛ'а.



Четвертая - разрушитель. Ветка представляет собой тяжелый геймплей пулеметчика, открывающая перед нами умения на понижение отдачи оружия и буст некоторых ТТХ ствола, таких как перезарядка и мобильность. Отдача в игре является лишь визуальной и поддается контролю только через умения. Чем ниже показатель, тем выше вероятность попадания в центр прицела при длинных очередях. Также имеется возможность прокачки осколочной гранаты. В конце ветки вас ожидает ПКП Печенег, венец творения разрушителя, очень медленный, но очень суровый агрегат.



Пятая - снайпер. Ветка отвечает за прокачку точности основного оружия и некоторые читерские умения, такие как бесшумная ходьба и многое другое. Точность в игре отвечает за точность первого выстрела или первых трёх пуль в обойме, если речь идет об автоматическом оружии, за остальные пули отвечает вышеупомянутая отдача. Финиширует ветку тяжелая, но очень мощная снайперская винтовка ВССК Выхлоп с интегрированным глушителем.



Шестая - оружейник. Эта ветка представляет собой улучшение точности, мобильности оружия с прицелами и глушителями, то есть непосредственной изюминки с баффом какой-то одной характеристики тут нет. В конце ветки открывается ПП оружейника, которое не является основным оружием и может заменить собой пистолет. ПП Micro Uzi - неплохой вторичный ствол.



На этом с ветками прокачки всё, перейдем дальше.



Как я говорил в игре имеется система исследования персонажа из 70 уровней. Эти уровни дают не только SP, но и также открывают сеты с возможностью покупки нового оружия, как за CR( Credits ) - внутриигровую валюту, так и за вышеупомянутые GP, то есть донат.



Всего в игре представлено 6 сетов с оружием на уровни и спец-сет для оружия из веток прокачки. Каждый сет представляет собой несколько пушек за кредиты и несколько пушек за донат. (В связи с ограниченностью на символы прикрепляю скриншоты)

Скриншоты всех сетов

















Также на оружие с 2015 года введена система кастомизации





Это система набивания опыта на ствол, позволяющая с открытием каждого нового метауровня ( сета с обвесами ), кастомизировать свой ствол как вы только захотите, устанавливая на ствол различные компенсаторы, тактические блоки и прицелы.



В игре существует 2 режима игры. Обычный ( аркадный ) и хардкор. Отличие только в том, что в обычном режиме вы видите интерфейс, прицел и пользуетесь своими прокачанными умениями. Хардкор - это режим с отключенным интерфейсом, повышенным уроном по персонажам и ваши умения здесь не работают. Так же в хардкоре у персонажа ломаются ноги, руки от попаданий или падения, что снижает характеристики оружия.



А теперь почему же всё-таки путь у этой игры непростой.



В далёком 2015-2016 планировалась CW Standalone. Это улучшенная версия браузерки, но разработчиков появилось своё виденье на этот счет и, получив достаточное кол-во голосов на реализацию проекта в стиме разработчики выкатили печально известную Hired Ops вместо CW Standalone. Новый проект провалился и в первые дни игру вернуло свыже 25000 человек. Онлайн в настоящее время составляет в пике человек 10. А на браузерную версию выпустили клиент, который пофиксил многие проблемы и в целом был необходим в связи с закрытием поддержки Unity Web Player. Сейчас CW живёт своей жизнью, но всё же если бы она тогда вышла в стим, кто знает, возможно со всеми своими возможностями и особенностями она бы стала одной из лучших, являясь бесплатной.



Грустно набюдать за тем, что происходит с одной из моих самых любимых ФПС'ок.