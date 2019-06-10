Тут я расскажу о пулеметах NEGEV и M249

Я считаю, что NEGEV(газонокосилка) является имбой Преимущество негева в том, что этот пулемет имеет довольно большой боезопас. Выстрел в голову из этого пулетемета является смертельным. Урон без брони по голове равен 140 единицам, а выстрел по противнику(тоже в голову) имеющий броню будет наносить 105 единиц урона. Ну... после этого шансов выжить у противника точно нет. Данное оружие довольно дешевое(1700 зеленых долларов), что делает его доступным для всех. С помощью негева нельзя косить траву, но зато можно нашивать через стены, ибо оружие имеет хорошую мощность прострела через стены. К плюсам также относится высокая скорострельность.А теперь перейдем к минусам данного оружия. Многие считают, что негев имеет плохую точность, но по моему мнению это совсем не так. Когда я стреляю вниз, пули летят прямо. Сейчас вы скажете, что я очень глуп, ведь я могу вместо любимой всеми AWP купить Негев. Опять же, по моему мнению негев не имеет такой сильной отдачи, если контролировать эту отдачу. Значит, остались такие минусы, как: Шумные выстрелы(даже глухой противник все услышит), долгая перезарядка, уменьшение скорости передвижения(тоесть становишься медленным). Это был мой "небольшой" обзор на данное оружие. Не всегда рекомендую его использовать, но впринципе сойдет.Теперь я разберу M249 и сравню его с Негевом. M249 - один из пулеметов в CS:GO. Впринципе, отличается от негева ценой, скорострельностью, скоростью передвижения игрока, уроном, отдачей, бронепробиваемостью. Ценой M249 намного дороже чем негев(сравнивайте 5200 долларов и 1700 долларов). У M249 скорострельность меньше чем у негева(сравнивайте 750 и 800). Время перезарядки у обоих пулеметов одинаковая(5,7 секунд). У M249 урон меньше чем у Негева(урон в голову без брони из M249 равен 128 единицам, с броней 102 единицы урона, NEGEV чекайте выше) У M249 отдача меньше чем у Негева.Теперь про тактики. Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ БРАТЬ ПУЛЕМЕТЫ В ММ,хотя выбираете тут только вы. С негевом играют в основном любители зажима(тоесть стреляешь в тело, попадаешь в голову). Многие люди начинают ржать когда негев со всей скоростью залетает на плент(я не знаю почему они ржут). Если перед вами группа противников, то можно использовать эффект неожиданности, тем самым вы можете удивить противников и своих союзников(Ну наверно работает это с такими оружиями как:P90, NEGEV, M249). Если стрелять с Негева, то я рекомендую всем присесть. Все мои друзья стреляют из пулемета M249 онли по 2 патрона, потому что впринципе это тот же АК-47, только с большим магазином. Это была моя первая статья, не судите строго)