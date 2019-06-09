История SCP 096

Здравствуй мой юный друг пока объект жив я бы советовал тебе избавиться от телевизора всех фотографий и вообще любого источника передачи визуальной информации и почаще держать глаза закрытыми тогда вероятность увеличить свои шансы выжить Но если увидишь его лицо то можешь считать что ты уже мертв.

Сегодня мы поговорим о SCP 096 или как его называют скромник один из самых странных нераскрытых и поразительных объектов фонда несмотря на это Мы попытаемся пролить свет на то кто же такой СКР что заставляет его приходить в состояние ярости история его появления в нашем мире довольно скудно Даже скорее неизвестно в отличие от scp-035 который обладал отличными интеллектуальными способностями скромник со своим уровнем IQ выглядит на фоне маски где скромная способности SCP 096 разумного мышления резко стремится к нулю речь невнятная больше похоже на неразборчивая бормотания связи с этим узнать хоть что-то его происхождение практически невозможно и очередь сотрудники фонда не раскрывают информацию о том где и при каких обстоятельствах они впервые повстречались скромника Единственное что нам известно так это то что в данный момент 096 содержится фонда благоприятной обстановки где никто не сможет на него посмотреть сотрудники относят SCP 096 класс евклид так как свойство объекта окончательно не изучены а его поведение носит непредсказуемый характер скромник является обладателем довольно специфической внешности выглядит Neo существо рост которого 2 метра 38 сантиметров а вот мышечной массы в нём несмотря на такой солидный рост явно Маловато исследования подтверждают что скромника имеет легкое недоедание также стоит отметить что руки непропорциональный по отношению к телу их длина около полутора метров что явно больше чем должна быть кожа на теле 09 тишина пигментации имеет бледно серый цвет напоминающий вид без жизненного тела признаки роста волос полностью отсутствуют видимо его волосяные фолликулы атрофировались либо вообще отсутствуют в организме 096 могут открываться в четыре раза шире нормы для среднего человека другие черты лица Аналогично среднем человеческим за исключением глаз которые также лишены пигментация выяснить слеплены 96 или нет что не удается так как сложно получить данные от объекта который не может подтвердить свою способность к разумному мышлению 96 ведет себя преимущественно спокойно сотрудники зафиксировали что большую часть ходит вдоль Восточной стены своей камеры но не стоит расслабляться если скромник за нервничает той спокойного объекта он превращается в машину которая Создана для одной лишь цели убить того кто увидел его Как вы уже могли понять скромника не очень нравится когда кто-либо видит его лицо причём совсем не важно Каким образом будь Это непосредственно на видеозаписи или даже на фотографии от этого он приходит на него эмоционального переживания 96 закрывает лицо руками начинка и невнятно бормотать приблизительно через одну-две минуты после первого просмотра SCP 096 бежит к увидевший моего лицо безопасными являются лишь художественные изображения лица объекта при просмотре SCP 096 не проявляет не только по данным зарисовка можно узнать как выглядит лицо и такое зрелище далеко не из приятных в моменты преследования своей жертвы скромник развивает скорость около 35 км ч при этом вряд ли что-то сможет остановить его будь-то стена или толпа Варламов гранико не пробовали сотрудники фонда Но если 96 задался целью расправиться с жертвой то уже не сомневайтесь он своего добьется случаев все кто хотя бы раз видели лицо скромника рано или поздно погибали от его рук в настоящее время фонд не может ответить на вопрос Каким способом можно остановить движение объектов приступе гнева SCP 096 определяет местонахождение жертвы благодаря врожденной что было Доказано с помощью продуманного эксперимента человека приманку посадили в биосферу и погрузили в желоб тонга у побережья Новой Зеландии на глубину 10800 метров самое SCP 096 находился назначить мне о жертвы Я данном эксперименте даже не подозревал в качестве приманки использовали заключенного бывшего художника татуировщика действие которого контролировались учеными фонда в результате чего он улица скромника тем временем 96 почувствовал тревогу впал в состояние психоза разрушил камеру содержания и стремительно направился в направлении своей жертвы примерно через 40 минут скромник достиг места Верной быть и сфере в скором времени он уже находился на корпусе аппарата и приступил к его разрушению о том что творилось дальше говорить трудно так как аудио и видеозапись было потеряно из-за значит они батисферы но нет Никаких сомнений что SCP 096 расправился с виновником своих тяжелых и эмоциональных переживаний сразу после расправы объект садится и По истечению 2 минут снова обретает хладнокровие затем скромник пытается вернуться в свое привычное место обитания обычно сопровождаемый специально обученным отрядом доктор Дэн настаивает на том что SCP 096 необходимо уничтожить и сделать это нужно как иначе Человечество обречено на неминуемую смерть скором времени происходит инцидент 096 1А после которого у совета опять не осталось сомнения о том что скромника стоит уничтожить в тот день многим сотрудникам фонда не посчастливилось разглядеть лицо скромника в результате чего их ждала неминуемая смерть в записях допроса говорится что 096 внезапно впал в состоянии бешенства иначе разрушает металлические стены Куба скромника понадобилось всего лишь несколько минут чтобы выбраться из своих условий содержания приблизительно 90% исследователей сотрудников охраны напрямую видели лицо через пару минут скромник находился уже за пределами исследовательской зоны скорость с которой двигался объект по окружающий пустыни была настолько велика что даже вертолёт с трудом поспевал за ним группа мэра попыталась воспрепятствовать побегу SCP 096 используя винтовку против военной техники Два выстрела из пяти попали в цель 1 в ногу объекта 2 в голову при этом скорость объекта не изменилось в соответствии с протоколом сдерживания в населенные пункты по направлению движения объекта было отправлено команда эвакуации все сотрудники фонда должны использовать специальные шифратор встроенный в шлем что я на анализирует поле зрения