Marvel Future Fight (далее для удобства MFF).MFF это-удивительный мир про супергероев по вселенной Marvel . Здесь такие герои , как Танос, Железный человек , Капитан Америка, Тор и многие другие . В игре отличный сюжет с хорошим звуковым сопровождением .

В MFF вам нужно прокачивать персонажей вставлять уру, обелиски , изо 8 и покупать костюмы для персонажей.Также есть много миссий например: особые миссии , сюжетные миссии , эпические приключения , абсолютные боссы , царство теней и ещё много pvp и pve режимов.

В MFF частые обновления , например сегодня 29.05.2019 вышло обновление по фильму "Люди Икс Тёмный Феникс ". В этом обновление добавили костюмы из фильма и новых персонажей.

А теперь я дам советы новичкам по игре . 1. В начале игры вам дадут выбор 6 звёздочного персонажа , советую выбрать Капитан Марвел . 2. Проходите сюжетные миссии там вы сможете получать биометрики , чтобы улучшать персонажа . Также пройдите Академию Щита , чтобы получить кристаллы для покупки костюмов и ещё вы получите Капитан Америка ( Шэрон Роджерс ) в класс 2 . 3. Какие же костюмы брать первыми ? Первые костюмы вы берёте на Локи, Капитан Марвел , Капитан Америка , Железный человек , Человек Паук , Зимний Солдат.4. Прокачивайте как можно больше персонажей до класса 2 это - позволит вам проходить мировых боссов , царство теней , а также ускорит прохождение всех остальных миссий .Отдельная тема для разговора это кому какие обелиски, уру и изо 8 ставить . Начну с обелисков , если кратко то, персонажам для pve нужно повышение урона от 100% до 200% на обелиске . Персонажам для pvp нужно иммунитет к пробиванию защиты. Ещё есть персонажи с стихийным уроном например человек Факел , у него урон огнём соответственно ему на обелиск нужно ставить урон огнём не в зависимости от того для чего он нужен , для pvp или pve . Обелиски можно получить в особых миссиях.Есть обелиски под названием набор небесных , там стоят фиксированные параметры.Уру уже по проще . Если у персонажа энергетическая атака , то и 2 уру ставьте на энергетическую атаку , далее в любом случае 2 уру на критический удар и один уру на шанс критического удара . Уру можно найти в сюжетных миссиях начиная от 11 главы , заканчивая 13 главой.Изо 8 нужно вставлять в комплекты изо 8 . Как выбирать комплекты изо 8 ? Легко! У персонажа есть много параметров и если например у персонажа мало уклонения то , комплект изо 8 нужно найти на уклонение . Есть три уникальных изо 8 это - Глаз Сокола , Сила Сердитого Халка и Перегрузка . Эти комплекты подходят ко всем персонажам. Изо 8 можно найти в ежедневных миссиях .Также хочу отметить , что скоро будет обновление по фильму "Человек Паук Вдали от Дома" . В обновление будет много разных костюмов по фильму , возможно персонажи , а также будет событие и много акций , будет изменение баланса , добавят кучу приятных мелочей .В целом Marvel future fight это - шикарная игра в которой кипит сражение добра со злом . Пожалуй единственный минус это донат , без него там тоже можно жить . Разработчики прислушиваются к мнению фанатов и пытаются сделать игру ещё лучше , а также есть дружелюбное сообщество с другими игроками , где можно задать вопрос и тебе ответят .спасибо за внимание !