marvel future fight

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novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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marvel future fight

idgener1 avatar

idgener1

June 7, 2019 at 10:16 AM

   Marvel Future Fight (далее для удобства MFF).MFF это-удивительный мир про супергероев по вселенной Marvel . Здесь такие герои , как Танос, Железный человек , Капитан Америка, Тор и многие другие . В игре отличный сюжет с хорошим звуковым сопровождением .
   В MFF вам нужно прокачивать персонажей вставлять уру, обелиски , изо 8 и покупать костюмы для персонажей.Также есть много миссий например: особые миссии , сюжетные миссии , эпические приключения , абсолютные боссы , царство теней и ещё много pvp и pve режимов.
     В MFF частые обновления , например сегодня 29.05.2019 вышло обновление по фильму "Люди Икс Тёмный Феникс ". В этом обновление добавили костюмы из фильма и новых персонажей.


А теперь я дам советы новичкам по игре . 1. В начале игры вам дадут выбор 6 звёздочного персонажа , советую выбрать Капитан Марвел . 2. Проходите сюжетные миссии там вы сможете получать биометрики , чтобы улучшать персонажа . Также пройдите Академию Щита , чтобы получить кристаллы для покупки костюмов и ещё вы получите  Капитан Америка ( Шэрон Роджерс ) в класс 2 . 3. Какие же костюмы брать первыми ? Первые костюмы вы берёте на Локи, Капитан Марвел , Капитан Америка , Железный человек , Человек Паук , Зимний Солдат.4. Прокачивайте как можно больше персонажей до класса 2 это - позволит вам проходить мировых боссов , царство теней , а также ускорит прохождение всех остальных  миссий .
    Отдельная тема для разговора это кому какие обелиски, уру и изо 8 ставить . Начну с обелисков , если кратко то, персонажам для pve нужно повышение урона от 100% до 200% на обелиске . Персонажам для pvp нужно иммунитет к пробиванию защиты. Ещё есть персонажи с стихийным уроном например человек Факел , у него урон огнём соответственно ему на обелиск нужно ставить урон огнём не в зависимости от того для чего он нужен , для pvp или pve . Обелиски можно получить в особых миссиях.Есть обелиски под названием набор небесных , там стоят фиксированные параметры.
   Уру уже по проще . Если у персонажа  энергетическая атака , то и 2 уру ставьте на энергетическую атаку , далее в любом случае 2 уру на критический удар и один уру на шанс критического удара . Уру можно найти в сюжетных миссиях начиная от 11 главы , заканчивая 13 главой.
     Изо 8 нужно вставлять в комплекты изо 8 . Как выбирать комплекты изо 8 ? Легко! У персонажа есть много параметров и если например у персонажа мало уклонения то , комплект изо 8 нужно найти на уклонение . Есть три уникальных изо 8 это - Глаз Сокола , Сила Сердитого Халка и Перегрузка . Эти комплекты подходят ко всем персонажам. Изо 8 можно найти в ежедневных миссиях .
   Также хочу отметить , что скоро будет обновление по фильму "Человек Паук Вдали от Дома" . В обновление будет много разных костюмов по фильму , возможно персонажи , а также будет событие и много акций , будет изменение баланса , добавят кучу приятных мелочей . 
    В целом Marvel future fight это - шикарная игра в которой кипит сражение добра со злом . Пожалуй единственный минус это донат , без него там тоже можно жить . Разработчики прислушиваются к мнению фанатов и пытаются сделать игру ещё лучше , а также есть дружелюбное сообщество с другими игроками , где можно задать вопрос и тебе ответят . 

   спасибо за внимание !
Virtus2017 avatar

Virtus2017

June 7, 2019 at 12:13 PM

Говно игра мне не понравелась
PhilPh1 avatar

PhilPh1

April 21, 2021 at 08:27 PM

Virtus2017, учебник русского языка тебе тоже не понравился и ничего хорошего с этого не получилось. Хорошее тебе не нравится значит
NonFortex avatar

NonFortex

April 26, 2021 at 09:16 PM

информативно спасибо

sergey_dojo_4 avatar

sergey_dojo_4

May 7, 2021 at 08:04 AM

вывывывы
sergey_dojo_4 avatar

sergey_dojo_4

May 7, 2021 at 08:04 AM

Помоему

sergey_dojo_4 avatar

sergey_dojo_4

May 7, 2021 at 08:04 AM

все при все
sergey_dojo_4 avatar

sergey_dojo_4

May 7, 2021 at 08:04 AM

круто

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