Что качать? ИС-7 или Ягу е100?

GemЗарабатывать

Дождь

Gem56

novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
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Что качать? ИС-7 или Ягу е100?

adfadfadfe214 avatar

adfadfadfe214

May 22, 2019 at 11:34 PM

Желательно с объяснением
Cehc avatar

Cehc

May 23, 2019 at 12:14 AM

Скорее всего ИС-7, потому что в соверменном рандоме важна скорость и хоть какая-то броня, тем более ветка хорошая и сам топ несложен в обращении, но для хороших результатов на нем надо много стрелять голдой и нужен хороший экипаж, желательно с 3-4 перками. А яга медленная, легко ставится на каток и рубка пробивается голдой. А вообще, вместо ис-7 лучше качать объект 277 или 430у, они сейчас более актуальны.
Max_bro251 avatar

Max_bro251

May 26, 2019 at 12:12 PM

ааааааааааааааааааааа
doubledragon avatar

doubledragon

May 30, 2019 at 02:47 AM

ИС-7 - корыто дырявое - думал ща его вкачаю и начну танковать, ага, выезжаешь на нём и сразу голда летит со всех сторон - что есть броня, что нет
lol71 avatar

lol71

June 9, 2019 at 10:14 AM

да кто его знает

fhfos_opurs avatar

fhfos_opurs

June 12, 2019 at 01:09 AM

из совковых тяжей только 277 играбельный, а вместо яги лучше гриля или бабаху - больше толку будет
dima128 avatar

dima128

June 13, 2019 at 12:59 PM

Скорее всего ИС-7, потому что в соверменном рандоме важна скорость и хоть какая-то броня, тем более ветка хорошая и сам топ несложен в обращении, но для хороших результатов на нем надо много стрелять голдой и нужен хороший экипаж, желательно с 3-4 перками. А яга медленная, легко ставится на каток и рубка пробивается голдой. А вообще, вместо ис-7 лучше качать объект 277 или 430у, они сейчас более актуальны.

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Что качать? ИС-7 или Ягу е100? на форуме World of Tanks на Gamehag