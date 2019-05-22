Что качать? ИС-7 или Ягу е100?

adfadfadfe214 Желательно с объяснением

Cehc Скорее всего ИС-7, потому что в соверменном рандоме важна скорость и хоть какая-то броня, тем более ветка хорошая и сам топ несложен в обращении, но для хороших результатов на нем надо много стрелять голдой и нужен хороший экипаж, желательно с 3-4 перками. А яга медленная, легко ставится на каток и рубка пробивается голдой. А вообще, вместо ис-7 лучше качать объект 277 или 430у, они сейчас более актуальны.

Max_bro251 ааааааааааааааааааааа

doubledragon ИС-7 - корыто дырявое - думал ща его вкачаю и начну танковать, ага, выезжаешь на нём и сразу голда летит со всех сторон - что есть броня, что нет



lol71 да кто его знает





fhfos_opurs из совковых тяжей только 277 играбельный, а вместо яги лучше гриля или бабаху - больше толку будет