Дождь

Gem176

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novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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Советы для ПТ Швеции

die_in_tilt avatar

die_in_tilt

May 18, 2019 at 03:41 PM

Доброго времени суток.
В этой статье хочу поделиться с вами игровыми советами, связанные с осадным режимом на шведских пт, советов будет 5 и они будут расположены по мере их полезности.


1.Используйте автоприцел для ускорения первичного наведения на цель, Вы экономите кучу времени, если во время перехода в осадный режим просто нажмете автоприцел, тогда после перехода вы уже будете наведены на цель, и все, что вам останется это выполнить в ручную доводку прицела.Также не забывайте, что основные снаряды у шведов это подкалиберы они быстро летят, но теряют около 50мм броне пробития на дистанции 500м.
(Этот совет для первого выстрела по новой цели, дальше само собой вы должны целиться сами)

2.Совет для ближнего боя (актуален для 9 и 10 уровня). Если вы встречаете танк в ближнем бою, то можно попытаться увеличить шансы на непробитие нашего танка, для этого лучше всего делать движения корпуса "вверх" и "вниз", между вашими выстрелами, так вы усложните выцеливание уязвимых зон вашего танка и повысите шансы на получение рикошета.

3. Не используйте осадный режим слишком много, очень часто находясь в осадном режиме вам необходимо заехать за угол, и пусть кажется что до угла 10 метров, и вы спокойно доедете до него, это ошибка т.к скорость в осадном режиме около 1,4 м/с и эти 10 метров  станут адом: 10/1,4=7,15 сек, а дважды сменить режим и переехать  10 метров займет  примерно 5 секунд.Всегда помните, что скорость заднего и переднего хода у вас большая и для отступления необязательно разворачиваться.

4.О нужде ремонта. Мой совет обязательно качайте перк Ремонт, сразу после маскировки, скорость починки гусениц очень важна, т.к если гусеница выведена из строя вы не можете перемещаться и адекватно стрелять (Но можете сменить режим не стоит это забывать).Я выкачивал перки в таком порядке:
Командир: Лампочка, Максировка, Ремонт, Боевое Братство, Орлиный глаз, Снайпер 
Мех-вод: Маскировка, Ремонт, Боевое Братство, Виртуоз, Король Бездорожья.
Радист:Маскировка, Ремонт, Боевое Братство, Радиоперехват, Отчаянный.
                                                         
5.Используйте правильный стиль игры и соответствующее оборудование  лично мой набор для 8‑го уровня это Орудийный Досылатель, Маскировочная сеть + Рога. Для 9 и 10ых уровней: Орудийный Досылатель, Вентилятор, Оптика или Рога.Также не забывайте, что Вы очень мобильная Пт-шка, смена флангов залог успеха.

Вывод: Шведски пт идеальные снайпера, за счет своего головокружительного Дпм'а можно убивать танки 10го уровня за 25-30 секунд, дпм на топовом шведе достигает 4300, отличное пробитие и точность позволяют играть не используя специальные снаряды, просторные карты с обильным наличием кустов идеально подходят под нас, хорошие углы вертикальной наводки позволяют играть "от холма ", во время осадного режима наш дпм, точность сильно увеличиваются, однако стоит нам оказаться одними чаще всего нас легко закружить и уничтожить.Также помните, что шведские ПТ очень бояться фугасов(Особенно крупных калибров FV4005 / FV183), очень часто арта будет нас пробивать и кидать с полным уроном.
234Maksimka432 avatar

234Maksimka432

May 19, 2019 at 11:45 AM

Ммм...Класс даже до сюда добрался WoT
akira_yukio avatar

akira_yukio

December 21, 2019 at 05:49 AM

Отлично
Lomtik33 avatar

Lomtik33

December 21, 2019 at 08:02 PM

Отлично
qweraaaa avatar

qweraaaa

December 21, 2019 at 08:14 PM

Отлично

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