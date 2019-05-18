Советы для ПТ Швеции

Доброго времени суток.

В этой статье хочу поделиться с вами игровыми советами, связанные с осадным режимом на шведских пт, советов будет 5 и они будут расположены по мере их полезности.

1.Используйте автоприцел для ускорения первичного наведения на цель, Вы экономите кучу времени, если во время перехода в осадный режим просто нажмете автоприцел, тогда после перехода вы уже будете наведены на цель, и все, что вам останется это выполнить в ручную доводку прицела.Также не забывайте, что основные снаряды у шведов это подкалиберы они быстро летят, но теряют около 50мм броне пробития на дистанции 500м.(Этот совет для первого выстрела по новой цели, дальше само собой вы должны целиться сами)2.Совет для ближнего боя (актуален для 9 и 10 уровня). Если вы встречаете танк в ближнем бою, то можно попытаться увеличить шансы на непробитие нашего танка, для этого лучше всего делать движения корпуса "вверх" и "вниз", между вашими выстрелами, так вы усложните выцеливание уязвимых зон вашего танка и повысите шансы на получение рикошета.3. Не используйте осадный режим слишком много, очень часто находясь в осадном режиме вам необходимо заехать за угол, и пусть кажется что до угла 10 метров, и вы спокойно доедете до него, это ошибка т.к скорость в осадном режиме около 1,4 м/с и эти 10 метров станут адом: 10/1,4=7,15 сек, а дважды сменить режим и переехать 10 метров займет примерно 5 секунд.Всегда помните, что скорость заднего и переднего хода у вас большая и для отступления необязательно разворачиваться.4.О нужде ремонта. Мой совет обязательно качайте перк Ремонт, сразу после маскировки, скорость починки гусениц очень важна, т.к если гусеница выведена из строя вы не можете перемещаться и адекватно стрелять (Но можете сменить режим не стоит это забывать).Я выкачивал перки в таком порядке:Командир: Лампочка, Максировка, Ремонт, Боевое Братство, Орлиный глаз, СнайперМех-вод: Маскировка, Ремонт, Боевое Братство, Виртуоз, Король Бездорожья.Радист:Маскировка, Ремонт, Боевое Братство, Радиоперехват, Отчаянный.5.Используйте правильный стиль игры и соответствующее оборудование лично мой набор для 8‑го уровня это Орудийный Досылатель, Маскировочная сеть + Рога. Для 9 и 10ых уровней: Орудийный Досылатель, Вентилятор, Оптика или Рога.Также не забывайте, что Вы очень мобильная Пт-шка, смена флангов залог успеха.Вывод: Шведски пт идеальные снайпера, за счет своего головокружительного Дпм'а можно убивать танки 10го уровня за 25-30 секунд, дпм на топовом шведе достигает 4300, отличное пробитие и точность позволяют играть не используя специальные снаряды, просторные карты с обильным наличием кустов идеально подходят под нас, хорошие углы вертикальной наводки позволяют играть "от холма ", во время осадного режима наш дпм, точность сильно увеличиваются, однако стоит нам оказаться одними чаще всего нас легко закружить и уничтожить.Также помните, что шведские ПТ очень бояться фугасов(Особенно крупных калибров FV4005 / FV183), очень часто арта будет нас пробивать и кидать с полным уроном.