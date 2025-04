Information

Wolni Farmerzy to - jak można się domyślić – gra, w której wcielamy się w farmera i podejmujemy się ważnego zadania: uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Wolni Farmerzy jest darmową grą przeglądarkową, więc można zajrzeć do niej w każdej wolnej chwili, aby zadbać o swoje pole. Zaczynając od marchewek powoli rozwijamy się i odblokowujemy coraz to nowsze rośliny do uprawy oraz zwierzaki, o które musimy bardzo dobrze dbać. W tym celu będziemy musieli postawić różnego rodzaju budynki gospodarcze oraz zapewnić zwierzętom pokarm i wodę. Uprawiane owoce i warzywa będziemy musieli przerabiać na produkty, dzięki którym będziemy mogli się wzbogacić poprzez sprzedawanie ich w pobliskim miasteczku. Poprzez zdobywanie doświadczenie będziemy mieli dostęp do coraz to trudniejszych w uprawie roślin, więcej wymagających zwierząt ale dających większe zyski. Innymi słowy – ciągle możemy się rozwijać. Gra oferuje również stworzenie klubu farmerskiego dla osób grających ze znajomymi. Razem możecie dekorować swój klub i brać udział w różnych konkursach z innymi klubami w grze. Wolni Farmerzy jest przyjemną grą, zapełniającą wolny czas w ciągu dnia i na pewno warto do niej zajrzeć. Stwórz swoją farmę już dziś!