Wolni Farmerzy

Ma Belle Ferme est, comme vous pouvez le deviner, un jeu où on devient un fermier et on est mis face à une mission importante - la culture des plantes et l'élevage d’animaux. Ma Belle Ferme est un jeu par navigateur gratuit, donc il est possible d’y accéder à chaque moment; pour prendre soin de son champ. En commençant avec des carottes, nous nous développons lentement et débloquons des nouvelles plantes à cultiver et des animaux, dont on doit prendre soin. A cet effet, il faudra construire des différentes dépendances et fournir à nos animaux de la nourriture et l’eau. Les fruits et légumes qu’on cultive devront être transformé en produits, qui pourront être vendus dans le village à proximité. A travers l’acquisition de l’expérience, nous pourrons gagner l’accès à des plantes plus difficiles à cultiver ou des animaux beaucoup plus exigeants, mais aussi augmentant notre rendement. En d’autres termes - nous restons en développement constant. Le jeu nous offre une possibilité de créer un club des fermiers pour ceux, qui jouent avec ses amis. Ensemble vous pourrez décorer votre club et participer à des concours avec d’autres club dans le jeu. Ma Belle Ferme est un jeu agréable, qui remplit notre temps libre durant le jour et qui est sûrement un jeu à considérer. Créez votre ferme aujourd’hui!