Wolni Farmerzy

My Free Farm, как можно догадаться, игра, в которой играем как фермер и стоим перед задачей - выращивания растений и животноводства. My Free Farm - бесплатная браузерная игра, поэтому можем играть в неё в любой момент, чтобы позаботиться о наших урожаях.

Начиная с моркови, мы постепенно расширяемся и разблокируем всё новые и новые растения и животных, к которым необходимо относится бережно. В свези с чем нам придётся строить различные виды фермерских зданий и обеспечивать питомцев пищей и водой. Собранные фрукты и овощи нужно будет перерабатывать в настоящие продукты, чтобы мы могли получить деньги, продавая их в соседнюю деревню. Опыт, который получим, даст нам доступ к более сложным растениям, благодаря которым сможем выращивать животных, требующих гораздо большей заботы, но также обеспечивая нам больше приход. Другими словами - всегда можем развиваться.

В этой игре есть возможность создать фермерский клуб, объединяющих тех, кто играет с друзьями. Вместе вы можете украсить клуб и принять участие в различных конкурсах с другими клубами в игре. My Free Farm - приятная игра, наполняющая наше свободное время в течение дня и, безусловно, в которою стоит сыграть. Создай свою ферму сегодня!

