Urban Rivals jest darmową karcianką, w którą możemy zagrać nie tylko na przeglądarce ale również na telefonie. Gra opiera się w 100% na PvP, czyli na walkach z innymi graczami. Rozgrywka jest bardzo prosta, więc po paru pierwszych grach, każdy zrozumie już mniej więcej o co chodzi i będzie w stanie toczyć walki sam no i oczywiście je wygrywać. W grze znajduje się ponad 400 kart, które zdobywamy i tworzymy z nich swoje talie. Wszystkie karty są bohaterami, którzy mają swoje krótkie historie oraz różne statystyki. Bohaterowie mogą awansować do piątego poziomu, dzięki czemu stają się silniejsi – zadają większe obrażenia i zdobywają nowe umiejętności. Podczas rozgrywki ważne jest zarządzanie tak zwanymi Pillz, czyli pigułkami, które mogą zwiększyć atak bohatera w danej rundzie. Dlaczego jest to tak ważne? Nie wiemy jaką kartę wybierze przeciwnik, ale jeśli będzie to bardzo silna karta z łatwością pokona naszą, która może mieć mniej ataku. Nie jest to proste do przewidzenia, ale często nasz spryt może przeważyć o naszym zwycięstwie. Urban Rivals jest bardzo rozbudowane, dzięki tak dużej ilości bohaterów z pewnością szybko nam się nie znudzi. Dołącz do gry już dziś!