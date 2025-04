Urban Rivals est un jeu de cartes qui peut être lancé aussi bien sur un navigateur que sur un appareil mobile. Le jeu est à 100 PvP (JcJ), donc se concentre sur les combats entre joueurs. Le principe est simple, donc après quelques parties, chacun pourra comprendre que ce qu’il faut faire et sera capable de mener des duels et bien évidemment, gagner. Le jeu est constitué des 400 cartes qu’on peut acquérir et qui nous servent dans nos decks. Chaque carte représente un personnage avec leur propre histoire et statistiques. Ces personnages peuvent avancer jusqu’au niveau 5 et donc devenir plus puissants - en provoquant plus de dégâts et gagnent des nouvelles capacités. Pendant le jeu, la gestion des ressources appelée pilules est importante. Pourquoi? On ne sait pas quelle carte sera choisie par notre ennemi et si ce sera une carte très puissante, elle vaincra facilement la nôtre, qui aura moins d’attaque. Ce n’est pas si simple que ça à prévoir, mais par contre notre habilité pourra fréquemment prévaloir sur nos chances de gagner. Urban Rivals est un jeu très étendu et cela grâce à un si grand nombre de personnages. Rejoignez le jeu aujourd’hui!