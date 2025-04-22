Urban Rivals - бесплатная карточная игра, в которую можно играть не только в браузере, но и с помощью мобильных телефонов.

Игра основана на PvP, что означает поединки между игроками. Геймплей очень прост, поэтому каждый его поймёт уже после нескольких матчей, сможет соревноваться в одиночку и, конечно, выиграть их. Игра содержит более 400 карт, которые можно получить и с которыми мы можем построить свои колоды. Каждая карта - персонаж с его собственной историей и различной статистикой. Персонажи могут продвинуться на пятый уровень, благодаря чему они станут сильнее, наносят больше урона и набирают новые способности. Во время боя важно знать, как управлять ресурсом под названием «Pillz», таблетки, которые могут увеличить Атаку персонажа на один раунд. Почему это так важно? Мы не знаем, какая карта будет выбрана нашим противником, и если она будет действительно мощной, легко сможет победит нашу собственную карту, у которой будет меньше баллов атаки. Это нелегко предвидеть, но часто благодаря нашему уму можем одержать победу. Urban Rivals благодаря огромному количеству персонажей точно быстро не станет скучным. Присоединяйтесь к игре сегодня!

