Tales of Gaia to darmowa gra MMORPG na urządzenia mobilne, dostępna na system Android i iOS, wypuszczona w kwietniu 2018 roku przez firmę Snail Games USA Inc..



Przedstawiona gra posiada unikalny silnik, który zapewnia ponadprzeciętną grafikę 3D z efektami specjalnymi, które mogą śmiało konkurować z najlepszymi grami na PC.



Tales of Gaia to gra RPG, umieszczona w bezkresnym świecie fantasy z przykrą historią w tle, gdyż ta obszerna ziemia została zniszczona przez Inwazję Ciemności, która zmusiła miejscową ludność do niekończącej się okrutnej walki. Obecnie, wiele różnych frakcji, elfów czy ludzi toczą walkę o władzę nad ziemiami Gaia.



Każda rasa próbuje uzyskać pomoc od ciemnych mocy, lecz nie zdają sobie sprawy, że może to się okazać niezwykle niebezpieczne. Smoki oraz czarna magia są naprawdę potężne, ale wszystko może mieć nieobliczalne konsekwencje... Przyszłość Gaia jest w Twoich rękach! Kto będzie zwycięzcą? Co jest nam pisane?



Rozpocznij swoją przygodę od ślubowania wierności jednej z różnorodnych frakcji: Karłów, Elfów lub Ludzi. In Tales of Gaia można odkrywać to fantastyczne miejsce za pomocą rozległej dynamicznej mapy. Można również zmierzyć się z innymi graczami w ekscytujących pojedynkach PVP lub założyć sojusz w grupowych walkach.



Zdobądź chwałę i satysfakcję, pokonując największych przywódców innych frakcji, które rozprzestrzeniają się w świecie Gaia!

Odkryj źródła Ciemności, które spowodowały upadek Gaia, poprzez epickie walki!

Poznaj sekrety Gaia i doświadcz legendarnych rozgrywek!



Zagraj w Tales of Gaia już teraz!