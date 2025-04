Tales of Gaia c'est un jeu MMORPG gratuit pour les APP mobiles, compatible avec le système Android et iOS, lancé par Snail Games USA Inc. en avril 2018.



Ce jeu possède un moteur unique qui propose une excellente graphique 3D avec des effets spéciaux qui peuvent rivaliser avec des meilleurs jeux sur PC.



Tales of Gaia c'est le jeu RPG placé dans un monde fantastique qui a une histoire désagréable, parce que ce vaste monde a été détruit par l'Invasion des Ténèbres qui a forcé la population locale à des combats cruels.



Chaque race essaie d'obtenir de l'aide des Puissances Sombres, mais elle ne réalise pas que cela peut être extrêmement dangereux. Les dragons et la magie noire sont vraiment puissants et tout peut avoir des conséquences imprévisibles... Prenez en mains l'avenir de Gaia! Qui sera le gagnant? Quel est l'avenir de Gaia?



Commencez votre aventure en jurant la fidélité aux différentes fractions: Naines, Elfes ou Hommes. Dans Tales of Gaia, vous pouvez découvrir cet endroit fantastique en utilisant une carte dynamique qui est très vaste . Vous pouvez également rivaliser avec d'autres joueurs dans des duels passionnants de PVP ou traiter alliance dans des batailles en groupe.



Obtenez la gloire et la satisfaction en battant les plus grands chefs d'autres fractions qui se répandent dans le monde de Gaia!À travers des batailles épiques, découvrez les sources des Ténèbres qui ont provoqué la chute de Gaïa! Découvrez les secrets de Gaia et faites l'expérience des jeux légendaires!



N'attendez plus et commencez le jeu Tales of Gaia tout de suite!