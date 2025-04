Tales of Gaia é um jogo MMORPG free-to-play para dispositivos móveis. disponível para Android e iOS. Lançado em Abril de 2018 pela empresa Snail Games USA Inc..



Este jogo possui um motor único que proporciona uns gráficos 3D extraordinários com efeitos especiais ao nível dos melhores jogos de PC.



Tales of Gaia é um jogo RPG, ambientado num universo de fantasia com um enorme mundo aberto onde enfrentamos a triste história de Gaia - uma terra que foi destruida pela invasão da Escuridão, que empurrou o seu povo a uma guerra cruel por tanto tempo. Agora várias facções, seres humanos e elfos lutam pelo poder para tentar tornar-se o dono de Gaia.



Cada uma destas raças lida com a tão poderosa como perigosa ajuda das forças m]agicas, que tudo está a sair do controle. Os dragões e a magia negra são as armas poderosas, mas de consequências imprevisíveis... O destino de Gaia está nas tuas mãos! Quem se levanta victorioso? Qual será o futuro de Gaia?



Começa a tua viagem jurando lealdade a uma das diversas facções: Anã, Elfo ou Humano. No Tales of Gaia poderemos explorar esta fantástica terra através do seu gigante e imenso mapa com o ambiente dinámico. Também poderemos lutar contra outros jogadores nos emocionantes combates PVP ou unir-se para atacar em combates cooperativos.



Conquista a gloria e consegue fantástica gratificação por derrotar os chefes que povoam o mundo de Gaia!

Descobre as fontes da Escuridão que causaram o colapso de Gaia através dos combates com épicos chefes!

Descobre os segredos misteriosos do passado de Gaia e experimenta da primeira mão as legendárias batalhas!



Joga já Tales of Gaia!