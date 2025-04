Information

The Pride of Taern jest darmową grą przeglądarkową osadzoną w baśniowej krainie ogarniętej wszechobecnym złem. W grze wcielamy się w mieszkańca tytułowej krainy Taern, jednak sielskie życie kończy się, gdy wybuchowa wojna, a Ty jako prawdziwy bohater chwytasz za broń i jesteś gotów, aby stanąć do walki. W grze możemy wcielić się w jedną z siedmiu postaci, których klasy określone są jako: Barbarzyńca, Rycerz, Łucznik, Sheed, Mag ognia, Druid lub szaman VooDoo. Każda z klas posiada inne umiejętności i talenty, które przydadzą nam się podczas rozgrywki. W grze albowiem spotykać będziemy wiele stworów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Podczas rozmowy z NPC otrzymaliśmy możliwość dialogów, a ta daje nam opcję do odzwierciedlenia charakteru naszej postaci. Możemy być mili i sympatyczni, albo złośliwi i zgryźliwi, jednak na druga opcja może czasem okazać się nieopłacalna. Grafika może wydać się trochę mroczna, ale w końcu w Taern panuje wojna dlatego na przykład podniszczone budynki dodają grze uroku. Muzyka w grze jest bardzo klimatyczna i dotrzymuje nam kroku zdecydowanie umilając czas poświęcony na rozgrywkę. Spróbuj uratować Taern przed siłami zła – dołącz do The Pride od Taern już dziś!