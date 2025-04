La Légende de Taern est un jeu par navigateur gratuit situé dans un monde fantastique envahi par le mal. Dans le jeu, on rentre dans la peau d’un habitant de la région du Taern, or la vie idyllique prend sa fin lors d’éclat d’une guerre – et toi, étant un vrai héro, tu saisis une arme et tu te prépares pour le combat. Dans le jeu, on est devant un choix entre sept personnages – un Barbare, un Chevalier, un Archer, un Sorcier du feu, en Druide, un Chamane et les Sheeds. Chacune des classes possède des différentes capacités et talents, qui nous seront utiles durant notre aventure. Parce que dans le jeu, on rencontrera un grand nombre des monstres qui devront être combattus. Durant la conversation avec les PNJ, on reçoit une possibilité de dialogue, ce qui nous donne une option de refléter le caractère de notre personnage. On peut être agréable et sympathique, ou hargneux et méchant, même si la deuxième option peut se révéler peu rentable. Le graphisme peut sembler un peu sombre, mais, après tout, Taern est en pleine guerre et c’est pour cela que les bâtiments détruits par exemple, y rajoutent du charme. La musique dans ce jeu est très climatique et donne le rythme à notre aventure, en rendant notre jeu nettement plus agréable. Tente ta chance de sauver Taern contre les forces du mal – rejoins La Légende du Taern dès aujourd’hui!