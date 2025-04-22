The Pride of Taern - это бесплатная браузерная игра, локализованная в мифической стране, переполненной злом. наш герой - житель земли под названием «Таерн», чья спокойная жизнь была неожиданно разрушена, когда началась война. Ты, как настоящий герой, берёшься за оружие и сражаешься.

В игре можем играть как один из семи персонажей с разными классами: варвар, рыцарь, лучник, павод, огненный маг, целитель и вуду. У каждого класса есть разные навыки и таланты, которые будут полезны во время нашей игры. Встретим также много существ, с которыми придётся сражаться. Гармонично разовьем, личность нашего героя т.е. можем быть красивыми и дружелюбными, или злыми и токсичными; кстати второй вариант не всегда оказывается плохим. Графика кажется немного темной, но, в конце концов, мы воюем, поэтому, к примеру, разрушенное здание, добавляет в игру свой особый климат. Музыка очень климатическая и сопутствует нам в нашем приключении, что делает игру более приятной. Постарайся спасти Taern от сил зла - присоединяйся к The Pride of Taern сегодня!