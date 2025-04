Shaiya jest darmową grą MMO stworzoną i opublikowaną przez Aeria Games studio.



Weź udział w ostatecznej walce między siłami Światła i Ciemności! Wybierz swoją stronę - dołącz do sił dobra lub zła. Ale bądź ostrożny! Twój wybór ma duże znaczenie, gdyż później nie będzie możliwości zmiany! Stwórz swojego bohatera: wybierz pomiędzy Ludźmi i Elfami dla Przymierza Światła lub między Vail a Nordeinami dla Unii Furii. Każda rasa ma swoją własną klasę. Elfy posiadają Łuczników i Magów a Nordeini, równolegle z Ludźmi, obrońców i wojowników.



Zwalczaj potężne potwory ramię w ramię z Twoimi sojusznikami w Raidach dostępnych nawet do 30 graczy! Pokonuj potężne smoki i nieustraszone demony. Poprowadź swoją frakcję do zwycięstwa i zwalczaj przeciwników z przeciwnego obozu. Spraw by siły dobra lub zła wygrały ostateczny konflikt!



Dołącz do Shaiya'i już dziś!