Shaiya est un jeu MMO de rôle totalement gratuit créé et publié par le studio Aeria Games.

Prenez part dans le combat ultime entre les forces de la Lumière et des Ténèbres ! Choisissez votre côté - rejoignez les forces du bien ou les forces du mal. Mais attention à votre choix ! Vous ne pourrez pas changer de camp par la suite ! Créez votre personnage - choisissez parmi les Humains et les Elles pour l'Alliance de la Lumière et les Vails et les Nordeins pour l'Union de la Fureur. Chaque race a ses propres classes - les Elfes, par exemple, peuvent être des archers ou des mages. Les Nordeins, quant à eux, sont des Guerriers et des Gardiens, parallèlement aux Humains.



Battez-vous contre des monstres féroces côte à côte avec vos alliés dans des Raids jusqu'à 30 personnes ! Contribuez à la défaite des dragons effroyables et des démons épouvant. Menez votre faction à la victoire et combattez les joueurs du camp ennemi ! Amenez les forces du bien ou les forces du mal à leur victoire ultime.



Rejoignez Shaiya dès maintenant !