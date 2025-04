Shaiya é um jogo MMO totalmente gratuito, criado e publicado por o estudio Aeria Games.



Particpa na última batalha entre as forças da Luz e da Escuridão! Escolhe o teu lado - junta-te às forças do bem ou do mal. Mas tem cuidado! Tua escolha é realmente importante, já que não vais poder cambiá-la depois! Cria o teu herói: escolhe entre os Humandos e os Elfos para a Aliança da Luz ou os Vails e Nordeins para a União sa Fúria. Cada raça tem suas proprias classes. Os Elfos tem os seus Arqueiros e Magos, e os Nordeins, paralelamente a os Humanods, seus guardas e guerreiros.



Luta contra os poderosos monstros lado a lado com teus aliados em Raids disponíveis para até 30 jogadores diferentes! Derrota os poderosos dragões e destemidos demónios. Lidera a tua fação à vitória e combate os teus inimigos do campo oposto. Que as forças do mal o do bem ganhem no enfrentamento final!



Junta-te a Shaiya hoje!