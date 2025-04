Information

Seafight to gra MMO, w której gracz wciela się w role pirata! Głównym zadaniem gracza tak jak i prawdziwego pirata jest napaść na wrogie statki i ostatecznie podbicie całego morskiego świata! Największym zagrożeniem są piraci, których trzeba pokonać. To oni realnie zagrażają twojemu stakowi. Ważne jest więc przystąpienie do bractwa i walka o jego honor oraz zdobywanie złota poprzez zabijanie potworów morskich co umożliwi w dalszym etapie gry rozwijanie swojego statku, zmianę wyglądu żagli i innych detali. Dzięki temu gracz może wyróżniać się na tle innych statków tym samym zyskując uznanie wrogich piratów lub wręcz przeciwnie, jak najbardziej maskować swój statek i wtapiać się w otoczenie. Ważne jest również obranie swojej własnej taktyki. Możliwa jest gra w pojedynkę lub dołączenie do sojuszu, który umożliwia chociażby atak poprzez okrążenie wroga przeważającymi siłami. Seafight to niezwykle ciekawa gra o równie ciekawej tematyce. Grafika nie zaskakuje bogactwem detali i szczegółów nie mniej jednak to nie ona a sama rozgrywka odgrywa główną rolę w grze. Gracz powinien wykazać się strategicznym myśleniem, które pozwoli na skuteczne przeprowadzenie ataku.