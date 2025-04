Seafight est un jeu MMO dans lequel le joueur devient un pirate! Le but principal est, tout comme pour un vrai pirate, attaquer les navires des ennemis et finalement, conquérir le monde maritime! Le plus grand danger représentent les pirates, qui doivent être vaincus. Ce sont eux qui menacent vraiment votre navire. Il est donc important de rejoindre une confrérie et se battre pour l’honneur et acquérir de l’or en combattant des monstres marins ce que nous permettra, dans d’autres étapes du jeu, le développement du navire, changement d'apparence des voiles et autres détails. Cela permet au joueur de se démarquer des autres navires et donc gagner la reconnaissance des pirates ennemis ou contrairement, masquer son navire et disparaître dans l’environnement. Il est aussi important de choisir sa propre tactique. Il est possible de jouer seul ou de rejoindre une alliance, ce que nous permet de mener des attaques avec des forces bien supérieures. Seafight est un jeu extrêmement intéressant avec une thématique tout aussi intéressante. Le graphisme ne nous stupéfie pas avec une richesse des détails mais c’est le jeu lui-même qui joue ici le rôle le plus important. Le joueur doit y faire preuve d’un esprit tactique, qui lui permettra de réaliser efficacement ses attaques.