Seafight - игра MMO, где игрок становится пиратом! Главная цель - атаковать вражеские корабли и, в конце концов, завоевать весь морской мир! Наша самая большая угроза - другие пираты, которые должны быть побеждены, они настоящая опасность для Твоего корабля.

Важно присоединиться к братству и бороться за честь и золото, убивая морских монстров, что позволит нам в дальнейших частях игры развить корабль, изменить внешний вид парусов и т.д. Таким образом игрок может отличить свой корабль от других , тем самым получая признание от вражеских пиратов или, наоборот, замаскировать свой корабль и вписаться в окружающую среду. Также важно принять собственную тактику: можно играть в одиночку или присоединиться к альянсу, который позволяет окружить врага подавляющими силами.

Seafight - невероятно интересная игра. Графика не удивляет деталями, но не она, а сам геймплей играет важную роль. Игрок должен продемонстрировать стратегический смысл, который позволит ему победить врагов.



