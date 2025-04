OnePiece Online

Information

One piece online to gra, która oparta jest i toczy się w świecie popularnej japońskiej mangi One Piece. Głównym bohaterem mangi jak i gry jest Money D. Luffy i jego szalona załoga przemierzająca wody w poszukiwaniu skarbów. Ważnym i ciekawym aspektem jest fakt, że gracz może wcielić się w każdą postać należącą do załogi a te między sobą różnią się nie tylko charakterem ale i sposobem walki! Jeśli preferujesz więc walkę na dystans lub wręcz przeciwnie ciągnie cię jak najbliżej samego centrum wydarzeń to ten wybór będzie dla ciebie istotny! Akcja gry zaczyna się w momencie dotarcia całej grupy na Zapomnianą Wyspę wraz z nowo poznanym szopem Patem. Na miejscu zaczyna robić się niebezpiecznie bo okazuje się, że grasuje tu znany i niebezpieczny pirat, który może zagrażać całej załodze. Zadaniem gracza jest rozbudowana miasteczka Trans Town, w którym usiedli główni bohaterowie i wykonywanie powierzonych misji. Sposób walki jest niezmiernie ciekawy i rozbudowany a same postacie, które napotykamy znane fanom japońskiego komiksu. Całość tworzy naprawdę klimatyczną, pełną humoru i barw grę, która stanowi ciekawą i wartą zagrania pozycje nie tylko dla miłośników mangi ale i dla wymagających graczy, którzy oczekują od gry sporej dawki akcji!