OnePiece Online

One Piece Online est un jeu basé sur le manga populaire – One Piece. L'Héro principal de ce jeu, comme du manga, c’est Monkey D. Luffy, accompagné par équipage cinglé qui parcourent les océans à la recherche des trésors. Un aspect important est le fait, que le joueur peut se mettre en peau de chaque personnage de l’équipe, qui sont très différents l’un de l’autre non seulement de leur caractère, mais aussi du style du combat! Si tu préfères le combat à distance, ou contrairement, tu es attiré par le cœur du combat, ton choix sera très important! L’action du jeu se déroule au moment où le groupe atteint l’Île Oubliée avec Pato, un raton récemment rencontré. Sur place, on découvre très rapidement, que cette île n’est pas si calme que ça, à cause du fait, qu’un pirate dangereusement fameux y est émergé. Le joueur aura comme mission l’extension du village Trans Town, où se sont installés les personnages principaux et l’accomplissement des missions. Le tout crée un jeu climatique, rempli de l’humour et des couleurs, qui font de celui-ci un produit intéressant et valant la peine d’être joué par non seulement les amateurs du manga, mais aussi des joueurs exigeants, qui s’attendent à une grande quantité d’action!