OnePiece Online

One Piece Online - это игра, основанная на популярной японской манге с тем же названием. Главный персонаж, как и персонаж манги, называется Обезьяна Д. Луффи, борется вместе со своей командой пересекая моря в поисках сокровищ. Важно то, что пользователь может играть каждым из членов экипажа, которые разнятся не только характером, но и от боевыми навыками! Если нп. предпочитаешь дальний бой или наоборот, хочешь быть в центре всего, выбор следует обдумать заранее!

История начинается, когда вся группа прибывает на Забытый остров с енотом по имени Пэт. Это место становится опасным, когда выясняется, что знаменитый и злобный пират угрожает всей команде. Игрок должен расширить Транс-город, где поселились основные персонажи, и выполнить квесты, которые он получит. Боевая система чрезвычайно интересна и расширена, а персонажи, с которыми мы встречаемся, очень хорошо известны поклонникам японских комиксов. Все это делает игру очень климатической, наполненной юмором, в который должны сыграть не только энтузиасты манги, но и самые требовательные игроки, ждущие большого количества чистого экшена!

