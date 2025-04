Legends od Honor, to kolejna produkcja wydawnictwa Goodgame, będąca rewelacyjną przeglądarkową strategią. Szybka akcja, rozbudowana kwestia strategii i konieczność podejmowania szybkich decyzji, nie pozwala się przy niej nudzić.



Ta klasyczna strategia, z pomysłowym podejściem do walki została stworzona tak, aby maksymalnie zaangażować użytkownika w rozgrywkę. Bardzo ważne jest rozwijanie królestwa gospodarczo, bo tylko w ten sposób osiągnie się potęgę militarną niezbędną do stawiania czoła wrogom.



Na początku w obrani odpowiedniej strategii pomogą nam zadania, stworzone tak by gracz jak najlepiej poznał zasady gry i jej mechanikę. A jest co poznawać.



Gra stawia na dyplomację oraz walkę, przy czym ta druga nie zależy jedynie od siły naszych jednostek. Niezwykle istotna jest także taktyka, którą obierzemy.



To wszystko sprawia, Legends of Honor, to pozycja która nie tylko Was wciągnie, ale sprawi także, że zaprosicie do gry wszystkich Waszych znajomych.