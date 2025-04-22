Legends of Honor - ещё одна игра от Goodgame, являющаяся отличной браузерной стратегией. Динамическая акция, расширенные механики и необходимость принятия быстрых решений делают из этой игры то, от чего

вам точно не будет скучно.



Эта классическая стратегия с умными боевыми решениями была создана так, чтобы игрок был максимально

вовлечен в игровой процесс. Очень важно развивать экономику вашего королевства, так как это единственный способ добиться военной силы, необходимой для борьбы с нашими врагами.



В самом начале самоучитель и квесты помогут нам принять правильную стратегию. Они были созданы таким образом, чтобы игрок мог изучить правила игры и механики. Есть чему поучиться!



Игра состоит из дипломатии и борьбы. На второй аспект, однако, состоит не только сила наших подразделений. Тактика гораздо важнее.



Всё это делает из Legends of Honor игру, которая не только притянет Тебя, но даже заставит пригласить своих друзей!



