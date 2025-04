Legends of Honor - otro juego creado por el estudio Goodgame, es un excelente juego de estrategia para navegador. La acción dinámica, la mecánica avanzada y la necesidad de decisiones rápidas hacen que definitivamente no te aburras con este Legends of Honor.



Este juego de estrategia clásico posee un sistema de soluciones inteligentes de combate, creado para que el jugador estuviera involucrado al máximo en el juego. Es muy importante desarrollar la economía de nuestro reino, ya que esta es la única manera de lograr la fuerza militar necesaria para luchar contra nuestros enemigos.



Al principio, el tutorial y las primeras misiones nos ayudarán a adoptar la estrategia correcta. Fue creado para que el jugador pueda aprender tanto las reglas del juego como sus mecánicas.... Y, ¡Hay mucho que aprender!



El juego consiste en la diplomacia y la lucha. El segundo aspecto, sin embargo, no depende tan sólo de la fuerza de nuestras unidades, sino que las tácticas también son muy importantes.



Todo esto hace de Legends of Honor un juego que no solo te atraerá, sino que te obligará a invitar a tus amigos.