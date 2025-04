W grze League of Angels zostajemy przeniesieni do świata fantasy, w którym trwa nieustająca i śmiercionośna wojna pomiędzy aniołami a demonami. Na początku jesteśmy oczywiście poproszeni o wybranie klasy naszego bohatera: wojownika, maga lub łucznika. Anioły, które stoją po stronie ludzkości, będą nam towarzyszyły w trakcie gry i pomagały podczas walk. Ich moc będzie rosła w miarę postępu w grze. Oczywiście, jak na grę przeglądarkową przystało, głównie zwiedzać będziemy świat podczas robienia różnych misji, które ciągną fabułę do przodu. Rozwijamy naszą postać poprzez zabijanie wrogów i otrzymywanie punktów doświadczenia. Mimo, iż jest to gra przeglądarkowa, stoi ona na bardzo wysokim poziomie. Twórcy postarali się, a więc jeżeli chodzi o grafikę nie można jej nic zarzucić. Jest dopracowana i miła dla oka, animacje są płynne, a wszystko posiada piękne efekty wizualne. Jeśli chodzi o muzykę, jest raczej spokojna, kojąca i świetnie sprawdza się jako dopełniacz do całokształtu. Dołącz już dziś do walki z demonami w League of Angels!