Nel gioco: League of Angels ci trasferiamo in un mondo fantastico in cui è scoppiata una guerra tra angeli e demoni. All'inizio dobbiamo scegliere la classe del nostro eroe: Guerriero, Mago o Arciere. Gli angeli sono dalla parte dell'umanità e ci aiuteranno durante la lotta. Mentre completiamo le missioni, visiteremo vari luoghi in questo mondo fantastico. Il nostro eroe si sta sviluppando uccidendo i nemici e ricevendo punti esperienza. Anche se è solo un browser game, mantiene un livello molto alto. I progettisti hanno fatto un buon lavoro nel creare la grafica di questo gioco. La grafica è raffinata e gradevole alla vista. Quando si tratta di musica, è piuttosto calma e rilassante, ma è perfetta per questo gioco.





Unisciti alla battaglia contro i demoni in League of Angels!