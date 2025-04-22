В игре League of Angels мы переносимся в мир фэнтази, где происходит непрерывная и смертелная война между ангелами и демонами. Сначала нам, конечно, надо выбрать класс героя: воин, волшебник или лучник. Ангелы стоят на стороне человечества и сопровождают нас во время игры и сражении. Их сила будет расти по мере развития игры. Конечно, как в каждой браузерной игре, будем узнавать мир выполняя различные миссии, которые продвигают сюжет вперёд. Развиваемся, убивая врагов и благорая этому набираем очки опыта.

Хоть это и браузерная игра, она стоит на очень высоком уровне. Создатели постарались - на графику нелзя жаловаться, она доработанна и приятная для глаз, анимации являются текучими, и все это окрашено прекрасными визуальными эффектами. Что касается музыки, она довольно спокойна и прекрасно работает как дополнение к целому. Присоединяйтесь к Лиге Ангелов сегодня!

