FIFA 18, to następna odsłona jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii na świecie. Każdego roku rzesze fanów wyczekują premiery tej emocjonującej gry sportowej i dyskutują o jej zaletach oraz wadach.



FIFA 18, to przede wszystkim ogromny rozmach. We wprowadzonym rok wcześniej trybie fabularnym pojawiają się takie gwizdy jak Cristiano Ronaldo, Danny Williams, Gareth Walker czy Rio Ferdinand. W dalszym ciągu do naszej dyspozycji pozostaje także możliwość stworzenia własnej postaci (choć już nie w trybie fabularnym), wcielenie się w managera, czy rozgrywanie pojedynczych meczy.



Dużo mówiło się o wprowadzeniu trybu ulicznego, niestety EA dało nam tylko posmakować go w jednym z zadań w linii fabularnej. Ten smaczek pozwala jednak przypuszczać, iż w przyszłości FIFA może mocno zaskoczyć nas w dziedzinie street soccera.

Rewolucji w kwestii gameplayu także nie będzie, wprowadzono za to kilka poprawek bardzo korzystnie wpływających na kontrolę nad piłką, a co za tym idzie – jakość gry.



Zmodyfikowano tempo rozgrywki, kładąc większy nacisk na grę pozycyjną oraz taktykę. Popracowano też nad intelektem AI, dzięki czemu mecze z komputerowym przeciwnikiem dają dużo więcej frajdy niż dotychczas.



Nowy silnik pozwolił na znaczną optymalizację grafiki i na nową FIFĘ naprawdę dobrze się patrzy. Widać to między innymi dzięki urozmaiceniu stadionów, które wydają się bardziej zróżnicowane i żywe.



FIFA 18, to nie tylko wyżej wymienione poprawki, ale przede wszystkim nowa odsłona klasycznej serii, do której wiele osób ma ogromny sentyment. Warto w nią zagrać choćby po to by poczuć po raz kolejny emocje, jakie towarzyszyły nam w poprzednich latach.